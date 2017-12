Planning familial: Programați nașterea copilului în an electoral!

Cu o imagine aflată în prăbușire, președintele Klaus Iohannis a anunțat, luni, că a promulgat legea privind indemnizația pentru mame. Un act normativ extrem de disputat la nivel politic și administrativ. Pe de-o parte, partidele au susținut legea pentru că, nu-i așa, este an electoral. De cealaltă parte, Guvernul a anunțat, prin gura premierului Dacian Cioloș, că nu are de unde să taie banii pe care Parlamentul i-a acordat în plus, prin lege, mamelor. Dacă erați curioși să aflați de care parte se va poziționa, în lupta dintre oportunitate și capacitate, președintele României, al diasporei și al străzii, ați primit deja răspunsul. De partea... oferirii unor beneficii pentru populație în an electoral. "Vă încurajez pe dvs. (n.r. - ministrul Muncii) și pe dvs., dl. prim-ministru, să găsiți în Guvern cele mai bune soluții pentru a aplica cât se poate de repede această lege. Eu vă rog să nu tratați această chestiune într-un mod contabil. Este o lege proactivă, din zona politicilor demografice, care, cu siguranță, este foarte importantă pentru România", a spus Iohannis.

Amintim că plenul Camerei Deputaților a adoptat la finalul lunii martie legea prin care se elimină plafonul maxim al indemnizației lunare pentru creșterea copilului și prin care se stabilește că indemnizația va fi acordată până când copilul împlinește doi ani. Persoanele care timp de doi ani au realizat minimum 12 luni venituri supuse impozitului beneficiază de concediu pentru creșterea copilului timp de doi ani și timp de trei ani, pentru copilul cu handicap, după cum prevede unul dintre articolele acestei legi.