Plantarea florilor în Mamaia, condiţionată de pornirea sistemului de irigaţii

Echipele de lucru ale Serviciului Spaţii Verzi din cadrul Direcţiei Gospodărire Comunală a Primăriei Constanţa continuă, în aceste zile, plantarea florilor în cea de-a doua etapă în municipiul Constanţa, pe mijlocul bd. Mamaia, în spaţiile special amenajate. “În cadrul acestei etape, ne-am propus să plantăm flori şi în Mamaia, dar, din cauza faptului că prefectul Dănuţ Culeţu a contestat decizia instanţei cu privire la introducerea taxei de irigaţii, nu putem demara lucrările în staţiune. Plantarea florilor în Mamaia este condiţionată de pornirea sistemului de irigaţii”, a declarat şeful Serviciului Spaţii Verzi, George Coman. Pentru ce-a de-a doua etapă de plantare a florilor, Primăria Constanţa a achiziţionat aprox. 40.000 de fire de flori din speciile petunie şi belis. În acest an, pînă în toamnă, echipele de lucru ale Primăriei urmează să planteze cele mai multe flori din ultimii şase ani. În Mamaia, florile urmează să fie plantate în zonele Cazino, Select şi Perla. Florile sînt plantate în trei etape pentru ca oraşul şi staţiunea să arate foarte bine pe toată perioada sezonului cald. În prima etapă, au fost plantate 40.000 de fire de panseluţe, în principalele intersecţii din oraş, pe bd Mamaia, pe tronsonul cuprins între străzile Bucovina şi Mircea şi la intrarea în Mamaia, iar la jumătatea lunii iulie va fi demarată plantarea a încă 10.000 de fire de flori din speciile salvia, petunia, tagetes, ageratum, cana indica şi calistefus, care rezistă pînă în noiembrie. În plus, Primăria Constanţa a amplasat, ca şi anul trecut, 755 de ghivece cu muşcate curgătoare, pe stîlpii din principalele zone de interes ale oraşului (intersecţii, sensuri giratorii etc.) şi în staţiunea Mamaia. Şeful Serviciului Spaţii Verzi a adăugat că echipele de lucru ale Primăriei Constanţa au început şi amenajarea noului sens giratoriu din Mamaia, amplasat în zona Butoaie. “În paralel, executăm zilnic lucrări de igienizare şi salubrizare a Constanţei şi a staţiunii Mamaia, care trebuie să fie pregătită pentru sosirea turiştilor”, a mai spus George Coman.