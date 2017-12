Plantări de pomi fructiferi la Corbu, Istria, Cernavodă şi Cumpăna

Reprezentanţii Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) şi cei ai Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) au continuat şi ieri programul „Refacerea livezilor dobrogene”. Elevii din Corbu, Istria, Cernavodă şi Cumpăna au ignorat vremea ploioasă şi au participat la plantarea pomilor fructiferi. „Ieri, în cele patru localităţi am plantat peste 2.600 de pomi fructiferi. Am apreciat faptul că, deşi vremea nu a fost în favoarea noastră, elevii din cele patru localităţi au participat la plantarea copacilor şi chiar s-au arătat interesaţi de modalitatea în care aceştia trebuie plantaţi. Acţiunea CJC va continua şi în celelalte localităţi ale judeţului”, a declarat vicepreşedintele CJC Cristian Darie. Anul trecut, CJC şi RAJDP au plantat în tot judeţul Constanţa 50.000 de pomi fructiferi, pentru anul acesta fiind pregătiţi alţi 50.000 de puieţi de pomi fructiferi pentru a fi plantaţi. „Programul de refacere a livezilor dobrogene este doar o componentă a proiectului CJC de ridicare a gradului de împădurire. După cum bine se ştie, CJC, prin preşedintele Nicuşor Constantinescu, a demarat în anul 2009 o amplă campanie de stopare a fenomenului de deşertificare prin reînfiinţarea perdelelor forestiere, înfiinţarea perdelelor de protecţie a drumurilor judeţene şi împădurirea terenurilor degradate. Tot în cadrul acestui proiect au fost înfiinţate şi cele două pepiniere de la Medgidia şi Plopeni care, atât anul trecut cât şi anul acesta ne-au asigurat materialul dendrologic pentru buna desfăşurarea a tuturor programelor. Vorbim anul acesta de peste 10 milioane de puieţi de salcâm pe care i-am obţinut din cele două pepiniere. Am speranţa că şi anul viitor vom continua aceste programe, care nu fac decât să crească calitatea mediului în judeţul Constanţa. Este o investiţie pentru viitorul copiilor şi nepoţilor noştri”, a spus Darie.