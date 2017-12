Planul de eficientizare a administraţiei, realizat până în vară

Premierul Victor Ponta, copreşedinte al USL, a anunţat, ieri, că, până la jumătatea acestui an, vicepremierul Liviu Dragnea are sarcina de a prezenta un plan de eficientizare a administraţiei publice centrale, însă restructurările care ar putea avea loc nu vizează sectorul sănătăţii, care înregistrează un deficit de angajaţi. El a arătat că nu doreşte să anunţe o estimare procentuală sau numerică a reducerilor care ar putea fi efectuate în rândul bugetarilor: “Acesta e modul de lucru Boc, care zicea “trebuie să tăiem coada căţelului cu 10 centimetri”. Nu, eu spun că trebuie să vedem, că sunt locuri - în special sănătatea şi uneori şi educaţia - unde sunt prea puţini oameni. Sunt multe locuri unde sunt prea mulţi, aşa încât eu nu merg pe şablonul “hai să punem peste tot 25% sau 15%”, ci merg pe ideea de a găsi - şi de aceea acest termen până la jumătatea anului - domeniile în care nu avem nevoie de atât de mulţi angajaţi la nivel central şi după aceea local, şi domeniile în care trebuie să mai angajăm oameni\". El a făcut aceste declaraţii în contextul în care spunea că, împreună cu ministrul Dragnea şi cu alţi colegi din ministere, va fi realizat până la jumătatea anului un audit “foarte sever” în sectorul bugetar pentru stabilirea numărului optim de angajaţi. (A.M.)