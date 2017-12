Planul de sprijinire a Spaniei, aprobat de Eurogrup

Miniştrii de Finanţe din Zona Euro au aprobat, vineri, oficial, un acord pentru a împrumuta până la 100 miliarde de euro Spaniei, pentru ca această ţară să-şi poată ajuta băncile cu probleme. Suma exactă a împrumutului va fi determinată abia în luna septembrie, după rezultatul unor examene de audit în sectorul bancar spaniol afectat de credite imobiliare neperformante. 14 grupuri bancare spaniole (aproximativ 90% din sistemul bancar) vor fi supuse unor teste pentru a se stabili nevoile de recapitalizare, teste care ar urma să se finalizeze până în a doua jumătate a lunii septembrie. Un audit independent derulat de firmele de consultanţă Oliver Wyman şi Roland Berger a arătat că sectorul bancar spaniol ar avea nevoie de 62 miliarde de euro. Însă un al doilea examen, mai amănunţit, precum şi o nouă rundă de teste de stres vor determina exact sumele de care are nevoie fiecare bancă şi sub ce formă, credite sau bani gheaţă. Potrivit investigaţiilor preliminare, cele mai mari trei bănci spaniole (Santander, BBVA şi Caixabank) nu vor avea nevoie de capital suplimentar, chiar şi în situaţii de stres. În schimb, problemele imediate sunt limitate la patru bănci: Bankia, CatalunyaCaixa, NovaGalicia şi Banco de Valencia, dintre care ultimele trei au fost naţionalizate. O atenţie specială va fi acordată caselor de economii, instituţii care au legături strânse cu guvernele locale şi au fost responsabile pentru o mare parte din creditarea nesustenabilă care a avut loc în ultimul deceniu. Banii pentru recapitalizarea băncilor spaniole vor veni de la Fondul European de Stabilitate Financiară (EFSF), un fond în valore de 440 de miliarde de euro, înfiinţat în 2010 şi care în prezent mai are la dispoziţie 250 de miliarde de euro. EFSF a fost folosit deja pentru a salva Grecia, Irlanda şi Portugalia, Spania fiind a patra economie din Zona Euro care primeşte sprijn de urgenţă. Creditele acordate Madridului de EFSF vor avea o maturitate medie de 12,5 ani şi una maximă de 15 ani, iar rata medie a dobânzii va fi de 3 - 4%.

PROTESTE VIOLENTE Poliţia spaniolă a intervenit şi a tras asupra manifestanţilor cu gloanţe de cauciuc, joi seară, la Madrid, la sfârşitul marelui protest faţă de măsurile anticriză ale Guvernului. Poliţiştii au intervenit asupra unor mici grupuri de manifestanţi şi i-au bătut cu bastoane, pentru a-i dispersa, în zona Puerta del Sol din centrul capitalei, în timp ce aceştia încercau să ajungă la Parlament. Poliţiştii au tras cu gloanţe de cauciuc asupra acestor mici grupuri, care s-au dispersat pe străzile din apropiere. Câteva sute de persoane, conform estimărilor jurnaliştilor de la faţa locului, participaseră anterior la acest mare miting care s-a desfăşurat, în general, fără incidente. Sindicatele au făcut apel, joi, la proteste în 80 de oraşe, sub sloganul ”Vor să distrugă ţara. Trebuie să îi împiedicăm”. Manifestanţii şi-au exprimat refuzul faţă de planul de austeritate al Guvernului spaniol, faţă de creşterea TVA şi reducerile bugetare care afectează funcţionarii şi şomerii.

EURIBOR SUB LIBOR Dobânda la care băncile europene se împrumută între ele pentru o perioadă de trei luni (Euribor) a coborât, vineri, sub dobânda Libor (London interbank offered rate) în dolari pentru trei luni, aceasta fiind o premieră după luna ianuarie 2008. Potrivit datelor European Banking Federation, dobânda Euribor la trei luni, principalul indicator al operaţiunilor de creditare pe piaţa interbancară europeană, a coborât vineri la 0,451%. În schimb, datele British Bankers\' Association arată că dobânda Libor la trei luni era la 0,4521%. În ultimele săptămâni, dobânda Euribor a doborât record după record, după ce în data de 5 iulie, Banca Centrală Europeană a decis să coboare dobânda de bază cu un sfert de punct, până la 0,75%, cel mai scăzut nivel de la crearea Zonei Euro. În plus, BCE a redus şi dobânda la depozitele overnight, la nivelul zero. BCE speră că aceste decizii fără precedent vor stimula creditarea pe piaţa interbancară, deoarece va forţa băncile să caute opţiuni mai profitabile pentru plasarea banilor lor decât depunerea la BCE. În prezent, dobânda Euribor şi dobânda Libor sunt în mijlocul unui scandal de manipulare, după ce s-a descoperit că mai multe bănci au trimis informaţii false despre dobânzile pe care le plătesc comitetului care colectează datele.