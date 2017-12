Planul ieşirii din criză pe 2010 - „copy and paste”

Mic la stat, dar mic şi la sfat. Aşa s-a prezentat premierul Emil Boc, ieri, în Plenul Parlamantului, unde a expus, timp de 40 de minute, măreţul său plan de redresare a economiei româneşti. Într-o atmosferă care a plicitisit pe toată lumea, premierul Emil Boc a prezentat planul anti-criză pe 2010. Cu un tupeu fără margini, ori din lipsă de cunoştinţe, Boc nu a făcut decât să dea „copy and paste” pe programul de ieşire din criză propus de acelaşi Boc în 2009. Adică a repetat poezia de anul trecut fără să vină cu ceva nou în faţa românilor. De la tribuna Parlamentului, el a anunţat că „are semnale că România se află pe direcţia ce bună”, deşi, pe zi ce trece, tot mai mulţi români rămân fără locuri de muncă, în momentul de faţă înregistrându-se peste 760.000 de şomeri. De asemenea, premierul a prezentat ca măsuri de sprijinire în acest an a mediului de afaceri un set de proiecte anunţate deja de Guvern, fără vreun program nou, precum crearea unui fond de susţinere a investiţiilor, amânarea impozitului anticipat pe profit, unificarea declaraţiilor fiscale. Şeful Executivului a mai spus că măsurile susţinute de Guvern în 2009, precum programul „Prima Casă”, „Rabla”, neimpozitarea profitului reinvestit, acordarea de garanţii şi ajutoare de stat vor fi continuate şi în acest an şi a prezentat şi un alt set de măsuri care urmează să fie introduse în 2010 pentru sprijinirea mediului de afaceri. Despre abureala lui Boc a vorbit chiar un fost premier, Călin Popescu Tăriceanu, care l-a criticat Boc pentru invocarea modernizării statului în dezbaterea privind locurile de muncă, întrebându-l dacă stimularea dezertării parlamentarilor din grupurile politice reprezintă o măsură de modernizare a statului şi a instituţiilor. „Primul ministru de la început ne-a prezentat câteva din priorităţile de acţiuni ale Guvernului domniei sale, printre care a menţionat măsurile de protecţie socială, după părerea mea perfect justificate într-o perioadă de criză. Ne-a vorbit inclusiv despre modernizarea statului, nu ştiu ce legătură directă are cu subiectul (dezbaterii parlamentare – n.r.). Singura întrebare pe care doresc să i-o pun este următoarea: Domnule prim-ministru, vreau într-o bună zi să aveţi amabilitatea să veniţi la o dezbatere serioasă în Parlament şi să ne explicaţi dacă stimularea dezertării parlamentarilor din grupurile politice, din partidele care au primit votul de încredere al cetăţenilor la alegerile parlamentare din anul 2008, este o măsură de modernizare a statului şi de reformă a instituţiilor?\", a susţinut Tăriceanu.