Planul lui Ponta în cazul în care moţiunea de cenzură trece

Victor Ponta a declarat, luni, că după moţiunea de cenzură, va face o propunere oficială foştilor săi colegi din PSD, pentru refacerea unei majorităţi cu ALDE, dar "fără Viorica Dăncilă sau Mihai Fifor". "Joi seară, la o oră după moţiunea de cenzură, o să fac o propunere oficială către toţi foştii mei colegi de la PSD să refacem o majoritate, cu ALDE, fără Dăncilă sau Fifor", a declarat Victor Ponta, luni, în Parlament. Acesta a mai spus că se va discuta propunerea de premier joi seară, după moţiunea de cenzură. "Propunerea de premier o discutăm joi după-amiază, (...) un premier care nu este nici la PSD, nici la Pro România, că-s orgoliile mari", a declarat Ponta. Liderul Pro România a afirmat că Sorin Câmpeanu "s-ar califica" pentru postul de premier şi că până la alegerile prezidenţiale s-ar putea forma o majoritate de stânga. "Sorin Câmpeanu este membru în Pro România şi chiar e numărul doi. S-ar califica, evident, dar probabil că PSD n-ar accepta nicidoată pe cineva din Pro România. Important este că până la alegeri am putea avea o majoritate de stânga care să facă ce nu s-a făcut din 2016", a mai zis acesta. Fostul premier a mai precizat că exclude o guvernare cu PNL, USR sau PMP.

DĂNCILĂ: DORINȚA LUI PONTA E SĂ DISTRUGĂ PSD

Pe de altă parte, premierul Dăncilă, preşedinte al social-democraţilor.

a afirmat ieri că liderul Pro România, Victor Ponta, "nu şi-a respectat cuvântul, nu şi-l va respecta nici în continuare faţă de nimeni", acesta fiind motivul principal pentru care PSD nu a negociat cu el în vederea formării unui viitor cabinet, Ponta dorind de fapt "să distrugă PSD".

"Dorinţa lui Victor Ponta este de a distruge PSD. Cred că este o ură împotriva PSD, pentru că atacuri în cea mă priveşte am avut din partea multora. Mă aşteptam la Victor Ponta să fie un om cu mai multă atenţie, ca să fiu elegantă în exprimare, dar am văzut jigniri. Puteam şi eu să jignesc, n-o să o fac, pentru că tocmai astfel oamenii vor vedea care este diferenţa. Dar Victor Ponta nu doreşte binele PSD. Uitaţi-vă ce s-a întâmplat cu Călin Popescu Tăriceanu: l-a scos din cursa pentru prezidenţiale, iar partidul e rupt. Îl vedeţi pe domnul Tăriceanu alături de domnul Ponta? (...) Cred că acum mulţi au văzut că s-a făcut o greşeală, o greşeală de fapt preconizată de foarte mulţi.", a afirmat Dăncilă.