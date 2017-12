Planul Obama pentru sectorul imobiliar va ajuta între şapte şi nouă milioane de familii

Planul pentru sprijinirea proprietarilor de imobile aflaţi în dificultate va ajuta între şapte şi nouă milioane de familii să scape de valul de confiscări de locuinţe, care a precipitat criza şi a contaminat restul economiei americane. ”Datorită acestui plan, vom ajuta între şapte şi nouă milioane de familii să-şi restructureze sau refinanţeze ratele şi să evite confiscarea locuinţelor lor”, a declarat Barack Obama într-un discurs prevăzut la Phoenix, în Arizona, o regiune deosebit de afectată de criza imobiliară. Obama apără necesitatea unor măsuri anunţate tot miercuri de guvernul său: ”planul va împiedica cele mai grave consecinţe ale acestei crize să facă ravagii şi mai mari în economia SUA”, a spus Obama. ”Pînă la urmă, cu toţii plătim preţul acestei crize a proprietăţii imobiliare. Şi vom plăti cu toţii un preţ şi mai mare, dacă lăsăm această criză să se agraveze”, a precizat preşedintele american, la Phoenix.

Culmea este că exact hotelul de lux în care preşedintele american, Barack Obama, este găzduit pe perioada şederii sale în Phoenix este în urmă cu returnarea creditelor, a anunţat proprietarul acestuia. Creditorul Intercontinental Montelucia Resort and Spa din Phoenix, oraş din suburbia căruia Obama a rostit, miercuri, un discurs privind relansarea sectorului imobiliar, a demarat o procedură care va duce la preluarea complexului în valoare de 325 de milioane de dolari. Dispunînd de 253 de camere şi 40 de apartamente, dintre care două prezidenţiale, cu suprafaţa de 280 de metri pătraţi, hotelul continuă să funcţioneze în regim normal, a declarat administratorul acestuia. ”Avizul de întîrziere a plăţilor nu are niciun efect asupra capacităţii noastre de a primi oaspeţi, nici asupra funcţionării complexului”, a adăugat Valeriano Antonioli. Hotelul a fost deschis în noiembrie, dar proprietarul, compania Crown Realty and Development, nu şi-a onorat plata a 180 de milioane de dolari. După preluare, hotelul va fi vîndut la sfîrşitul lui aprilie, potrivit documentelor judiciare.