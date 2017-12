Planul unei celule al-Qaida de a comite un atac de amploare, dejucat

O presupusă celulă a reţelei al-Qaida, prima descoperită în SUA după 11 septembrie, a alertat echipele FBI, marţi, autorităţile declarînd că au contracarat planurile de a desfăşura un atac terorist de amploare, relatează ”New York Daily News”. Potrivit unor surse citate de cotidian, zeci de agenţi FBI au luat cu asalt oraşul Denver, în încercarea de a-l încolţi pe Najibullah Zazi, unul din cei cinci suspecţi urmăriţi pentru legăturile cu gruparea teroristă a lui Osama bin Laden, care a organizat atacurile de la World Trade Center.

O serie de raiduri efectuate luni, la apartamente din Queens, a fost determinată de investigaţiile din Denver, deplasările suspectului la New York şi pregătirea Adunării Generale a ONU. ”FBI este foarte îngrozit de aceştia. Nu este doar o acţiune de verificare a informaţiilor. Este un caz real”, a declarat un fost oficial în lupta împotriva terorismului. Zazi - cunoscut la o moschee din Queens drept Naji - a călătorit recent în Pakistan, unde se ascund liderii reţelei al-Qaida, potrivit unor surse din cadrul poliţiei. El a transportat în maşina sa, de la Denver către Queens, documente şi materiale despre bombe şi fabricarea acestora, potrivit surselor. Steagurile roşii au fost ridicate săptămîna trecută, indicînd un atac iminent, iar autorităţile l-au oprit pe Zazi pe podul George Washington, înainte de a intra în New York şi ulterior au verificat şi maşina pe care acesta o închiriase. El a declarat că venea la New York pentru a-şi reînnoi autorizaţia pentru comerţul cu cafea. Autorităţile din New York au reţinut, în timpul raidurilor de luni, mai multe persoane suspectate că ar dispune de componente pentru fabricarea unor dispozitive explozibile, dar ulterior acestea au fost eliberate. Potrivit comisarului de poliţie Raymond Kelly, au fost ridicate mai multe materiale care au fost trimise unor laboratoare spre a fi analizate.

SUA consacră un total de 75 de miliarde de dolari pe an activităţilor de spionaj, care mobilizează 200.000 de persoane, a dezvăluit, marţi, directorul Comunităţii americane de informaţii, Dennis Blair, cu ocazia publicării unui raport strategic. După ce a păstrat secretul pentru mult timp, administraţia americană publică din 2007 bugetul consacrat celor 16 agenţii de informaţii ale sale, care s-a ridicat la 47,5 miliarde de dolari în cursul exerciţiului bugetar 2008. Această sumă nu include însă cheltuielile legate de spionajul militar.