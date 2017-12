Reese Witherspoon va produce şi va juca în comedia ”Pharm Girl”, un proiect al studiourilor Universal, ce prezintă ascensiunea unei tinere femei într-o companie farmaceutică. Glenn Ficcara şi John Requa, scenariştii filmului ”Bad Santa / Moşul cel rău” din 2003, vor scrie şi regiza acest nou proiect cinematografic, a cărui acţiune se axează pe viaţa unei tinere femei, care se angajează la centrala electrică a unei companii farmaceutice şi începe să descopere toate ascunzişurile acestei industrii, pe măsură ce începe să urce în ierarhia companiei. Industria farmaceutică modernă a avut mai degrabă rolul personajului negativ în filmele de la Hollywood, începînd cu ”The Fugitive / Evadatul” în 1993 şi continuînd cu thriller-ul ”The Constant Gardener / Prietenie absolută” din 2005, în care s-a aflat în centrul unei adevărate conspiraţii. Între timp, Reese Witherspoon va putea fi văzută într-o nouă comedie, ”Used Guys”, produsă de studiourile Fox. În calitate de producător de film, Reese Witherspoon, a realizat deja, prin compania sa, Type A, comedia ”Four Christmases / De Crăciun nu stăm acasă!” şi va producă thriller-ul ”Bell Witch” şi comedia romantică ”Around the World in 80 Dates”, ambele cu sprijinul studiourilor Universal.

Şi Tom Cruise are noi planuri cinematografice. Acesta va colabora din nou cu regizorul J.J. Abrams, la al patrulea film din seria Misiune: Imposibilă, ce ar putea fi lansat în anul 2011. J.J. Abrams a fost regizorul celei de-a treia părţi a acestei francize, produsă de studiourile Paramount, cu Tom Cruise în rolul principal, film ce a obţinut încasări de 395 de milioane de dolari în vara lui 2006. Cu toate acestea, viitorul francizei devenise incert, cel puţin în ceea ce privea participarea lui Tom Cruise, după ce Sumner Redstone, preşedinte şi acţionar principal Viacom, ce deţine studiourile Paramount, a decis să pună capăt relaţiei îndelungate pe care Paramount o avea cu starul american, la numai trei luni după lansarea filmului ”Mission: Impossible lll / Misiune: Imposibilă III”. Din punctul de vedere al încasărilor, partea a treia a fost o dezamăgire, în comparaţie cu al doilea film al acestei francize, care a obţinut 545 de milioane de dolari şi faţă de filmul original, ce a avut încasări de 452 de milioane de dolari. J.J. Abrams a readus la viaţă, de curînd, o altă franciză, pe care toată lumea o credea pierdută, Star Trek, alegînd să realizeze un film despre începuturile seriei şi folosind o serie de actori tineri şi relativ necunoscuţi. ”Star Trek: A New Beginning / Star Trek: Un nou început”, lansat în urmă cu şase săptămîni, a obţinut deja încasări de 335 de milioane de dolari pe plan mondial. La rîndul său, Tom Cruise traversează, în prezent, o perioadă extrem de prolifică din punct de vedere profesional, fiind anunţat în distribuţia a trei filme, ”The Tourist”, ”Sleeper” şi ”The Monster of Florence”, a căror lansare este prevăzută pentru 2009.