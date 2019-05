Planuri mari pentru o anumită categorie de cultivatori! Despre cine este vorba

Guvernul Dăncilă are planuri pentru cultivatorii de cânepă. Și promite un ajutor mai consistent, prin vocea ministrului Agriculturii, Petre Daea. "Am fost la Dorohoi să văd o unitate de prelucrare a seminţelor de cânepă prin extracţia la rece a uleiului de cânepă, extrem de valoros şi extrem de important. Extrem de valoros din punct de vedere al calităţilor pe care îl care uleiul respectiv şi extrem de important pentru că această cultură are un grad de favorabilitate ridicat în Botoşani şi de aici încolo trebuie să acţionăm în stimularea producţiei, a suprafeţelor, a cultivării. Fiind alături de cultivatori, am discutat astăzi cu ei şi pentru mine a fost o ocazie foarte bună să văd închegat acest lanţ al valorificării într-un proces integrat, unde sămânţa din câmp este transformată în produs, în ulei şi nu numai ulei, pentru a fi valorificat şi astfel să stimulăm interesul pentru cultură şi noi să vedem nişte subvenţii mai consistente pentru cultura de cânepă", anunță Daea, la Dorohoi.

Programul de guvernare al PSD a țintit simplificarea legislației și a procedurilor privind formele de sprijin din agricultură pe principiul o singură cerere la o singură instituție. Astfel s-a ajuns la peste 860.000 beneficiari cu peste 9,6 milioane hectare. În aceste condiții s-a ajuns la 5 miliarde euro autorizate la plată până in prezent din subvenții din fonduri europene si de la bugetul de stat în campaniile din anii 2017- 2018, pentru peste 100 tipuri de subvenții directe și ajutoare pentru Programul de distribuție alimente si fructe în grădinițe si scoli, restructurare și /reconversie in sectorul vitivinicol, promovare produse agricole, și vinuri, renta viagera, motorina, ameliorare rase animale

Au fost autorizate la plată subvenții mai mari in anul 2018 ca in anul 2017. Efectele imediat au fost reducerea costurilor de producție cu cel puțin 10%, asigurarea capitalului de lucru necesar pentru realizarea la timp și întocmai a verigilor tehnologice cu efect în creșterea producției și sporirea calității acesteia și realizarea investițiilor propuse.