Planuri mari şi controale severe pentru angajaţii din învăţămînt

Ministrul Educaţiei promite ca, în 2008, să scuture sistemul învechit şi birocratic, umilitor şi letal pentru învăţămîntul românesc şi să înăsprească controlul asupra modului în care angajaţii respectă sarcinile primite şi termenele pentru rezolvarea acestora. „Mîine (astăzi - n.r.) voi verifica dacă sarcinile pe care le-am trasat, la sfîrşitul anului, au fost executate. Mai mult, sînt hotărît să afişez toate programele cu termene scadente, astfel încît nimeni să nu mai spună că a uitat cînd trebuia să predea o lucrare. Pentru 2008, vreau să cheltuim toţi banii pe care îi avem alocaţi prin bugetul de stat, de aceea voi fi extrem de riguros în respectarea tuturor termenelor privind programele stabilite pentru acest an” a declarat Cristian Adomniţei, ministrul Educaţiei. Demnitarul a adăugat că, pentru anul care abia a început, are cîteva proiecte foarte importante. Un prim proiect vizează dotarea tuturor şcolilor speciale pentru copiii cu handicap vor avea echipamente de recuperare fizică. “În premieră la nivel naţional, vreau ca toate şcolile speciale în care învaţă copiii cu handicap să fie dotate cu echipamente pentru recuperarea fizică a acestora. Am stabilit strategia pentru 2008, astfel încît, imediat ce vom primi bugetul, să trecem la cheltuirea banilor. Printre lucrurile discutate, unul vizează realizarea, acestor săli pentru recuperarea fizică a copiilor cu handicap. Pe lîngă laboratoarele de fizică, chimie, informatică, obligatorii pentru fiecare unitate de învăţămînt”, spunea, la sfîrşitul anului trecut, ministrul Educaţiei. El adăuga atunci că, pînă în ultima zi din 2007, directorii trebuia să ştie exact care este situaţia laboratoarelor de informatică. “Vreau să ştiu foarte clar cîte şcoli au laboratoare de informatică, cîte nu au şi cîte au prea puţine, întrucît, pînă la sfîrşitul anului 2008, toate unităţile de învăţămînt trebuie să aibă astfel de săli. Mai mult, numărul laboratoarelor de informatică trebuie să fie proporţional cu cel al elevilor”, adăuga demnitarul. Ministrul a solicitat, în acelaşi timp, o statistică privind copiii cu vîrste de pînă la trei ani. “Am solicitat două situaţii, una de la Centrul Naţional de Statistică privind numărul copiilor de 0-3 ani şi una de la preuniversitar, cu cei peste această vîrstă. Trebuie să am o situaţie foarte precisă a numărului de copii pentru a dezvolta Programul educaţia timpurie, un program foarte drag mie”, a mai spus Adomniţei. În plus, pentru 2008, ministrul vrea să creeze microstaţii de epurare a apelor uzate provenite de la şcoli şi să încheie achiziţia de microbuze, precum şi reînnoirea parcurilor auto pentru şcolile cu acest profil.