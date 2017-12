Planuri pentru investiţii

Primăria oraşului Techirghiol speră ca, în 2011, să poată demara alte câteva proiecte importante pentru comunitate. „Reuşim să acoperim din bugetul pe 2011 cheltuielile de cofinanţare pentru proiectele deja începute. Am speranţa că vom avea banii necesari şi pentru alte proiecte, pe care le-am lăsat la urmă, fiind la fel de importante ca şi cele pentru care am obţinut finanţare”, a declarat primarul oraşului Techirghiol, Adrian Stan. El a precizat că în acest an doreşte să înceapă renovarea sediului administrativ al Primăriei şi a altor obiective de interes local. „Vorbim aici şi de reabilitarea unor grădiniţe sau a Casei de Cultură, reabilitare care se va face cu bani din bugetul local, dar şi cu fonduri guvernamentale. De asemenea, dorim să începem şi alte proiecte finanţate cu fonduri europene, cum ar fi reabilitarea falezei sau asfaltarea a 21 de străzi din localitate, pe care sper să le şi finalizăm. Dorinţa noastră a fost să reuşim să oferim o faţă turistică oraşului Techirghiol, în acest sens fiind demarate sau chiar finalizate o serie de proiecte. Şi vorbim aici de proiectul debarcaderului de pe lacul Techirghiol, finanţat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, sau de proiectul de amenajare a parcului terapeutic finanţat cu fonduri de la Ministerul Mediului”, a spus Stan. Potrivit primarului, nici locuitorii din zonele mărginaşe ale oraşului nu vor fi uitaţi, acolo urmând să se demareze sau să se continue, după caz, proiectele de reabilitare a reţelei de canalizare sau a reţelei de iluminat public.