Planurile CNADNR dau peste cap turismul estival

O decizie a Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADNR) ar putea lovi în plin turismul estival românesc și ar putea da peste cap planurile a milioane de români care și-au propus să vină pe litoral în această vară. Deoarece primii 25 de kilometri din Autostrada Soarelui sunt numai gropi, autoritățile s-au gândit că vor rezolva problema dacă renunță la dalele de beton și vor turna în locul lor asfalt, așa că au anunțat scoaterea la licitație a lucrărilor de reparații. Toate bune și frumoase, numai că inițiativa a fost prost gândită, sau cel puțin așa cred unii. Și asta deoarece Compania Națională de Drumuri vrea să renunțe complet la singura autostradă de beton din România chiar când se apropie sezonul estival. Muncitorii vor freza dalele de beton pe o adâncime de 9 centimetri. Apoi vor turna un strat de asfalt cu o grosime de 20 de centimetri. Cu alte cuvinte, autostrada se va înălța. Din păcate însă, lucrările ar putea dura toată vara și, odată cu sezonul estival, tronsonul se va transforma în șantier.

VESTEA CĂ DRUMUL SPRE LITORAL VA FI PLIN DE RESTRICȚII NU LE VA PICA BINE TURIȘTILOR CARE IUBESC MAREA O consecință ar fi aceea că drumul spre mare va fi plin de restricții, iar circulația ar putea fi deviată pe vechiul drum spre mare. Asta după ce autoritățile, în frunte cu Guvernul, s-au luptat să facă drumul spre mare accesibil milioanelor de vizitatori. Reamintim că, vara trecută, punctul de taxare Fetești a fost un adevărat chin pentru turişti, care erau nevoiți să suporte ore întregi de așteptare pentru plata taxei de trecere a podului. În final, taxa a fost suspendată, iar traficul a fost fluidizat. Tot pentru a veni în sprijinul turiștilor, ministrul Transporturilor, Ioan Rus, a anunțat, în ianuarie, că taxa de trecere a podului se va putea plăti electronic, precum şi prin SMS, din 15 martie. Nu vor fi desfiinţate toate staţiile de taxare, ci va fi păstrată una pentru fiecare sens. Acolo unde vor dispărea barierele, controlul se va face cu ajutorul camerelor de supraveghere, ca la rovinietă, potrivit ministrului. Primul test al noului sistem de taxare va fi în minivacanţa de 1 Mai, când se speră că şoferii nu vor mai trebui să piardă ore prețioase pentru a plăti taxa pe A2. De obicei însă, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg.

”NU AM FOST CONSULTAȚI. AM AFLAT DE DECIZIA CNADNR DINTR-UN COMUNICAT DE PRESĂ!” Reprezentanții asociațiilor de profil sunt revoltați că s-ar putea lucra la A2 pe timpul verii, dar și de faptul că nu sunt consultați cu privire la deciziile care urmează să fie puse în aplicare, deși acestea afectează turismul. Speriați de cozile uriașe care s-ar putea forma din nou pe autostradă, de data aceasta din cauza lucrărilor, mulți români vor prefera să meargă la munte sau vor alege destinațiile străine, spun, convinşi, agenții de turism. ”Va fi afectat numărul de turiști de pe litoral. Accesibilitatea către litoral va fi îngreunată, așa că mulți vor prefera să meargă la munte sau să aleagă destinații externe, mult mai accesibile din punctul de vedere al perioadei de deplasare”, a declarat managerul agenției de turism Icar Tour, fost secretar de stat în ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Cristian Bărhălescu. Lucrările vor dura șase luni, iar până la sfârșitul anului ar trebui să fie totul gata. Din păcate, însă, ne-am obișnuit să vedem că termenele sunt respectate doar pe hârtie. ”În condiţiile în care vor reuși să facă patru benzi de acces, cum se lucrează în țările dezvoltate, e posibil ca accesibilitatea să fie una bună, însă, dacă vor lăsa o singură bandă pe sens, cu siguranță rutele alternative vor fi mai interesante pentru autoturisme”, a mai adăugat Bărhălescu. ”Este strigător la cer! CNADNR nu a avertizat autoritatea publică responsabilă cu turismul că vor avea loc lucrări în sezonul estival, ci a anunțat-o de decizie printr-un comunicat de presă. E normal să aibă loc o consultare. Ori de câte ori vor să demareze lucrări care ar afecta turismul, iar noi, asociațiile din turism, facem demersuri, ele nu au niciun ecou. Dacă nu sunt buni manageri, acești oameni, reprezentanți ai CNADNR, să plece acasă!”, a subliniat președintele Asociației Litoral - Delta Dunării, Corina Martin. Mai mult, asociațiile din turism se opun cu vehemență reparațiilor pe timpul verii, dacă nu se găsește cât mai rapid o soluție care să nu afecteze turismul de la Marea Neagră. ”Nu dorim sub nicio formă să se lucreze în timpul verii, când pe noi ne interesează să atragem turiști și avem atâtea cheltuieli pentru a promova litoralul românesc. Numai în ultima perioadă suntem prezenți la Tel Aviv, la Berlin, la Chișinău și la Cluj. Singura soluție ar fi să se lucreze la drumuri și noaptea, la fel ca în țările civilizate, altfel este foarte grav”, a mai precizat Corina Martin.

Potrivit directorului regionalei Constanța CNADNR, Marian Dima, lucrările se vor desfășura pe sectorul București. ”Nu știu dacă acest lucru îi va împiedica pe turiști să vină la mare. Dacă vor să vină, vin la mare chiar și așa”, a spus Marian Dima.