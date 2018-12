Planurile FBI cu Elena Udrea - SRS

Zi de zi ies la iveală noi detalii legate de operațiunea de debriefing la care este supusă Elena Udrea în Costa Rica. Și, desigur, și Alina Bica. O operațiune organizată de agenții FBI. Aceștia vizează cel puțin patru obiective. Cum s-au topit peste 200 de milioane de dolari dați de CIA pentru serviciile secrete române? Cât de mult s-a implicat Traian Băsescu și cât de profund a implicat statul român în traficul de arme inițat și desfășurat cu acceptul tacit al Moscovei de către Viktor Bout? Cât de mult s-a implicat fostul ambasador al Statelor Unite la București Mark Gitenstein în megaescrocheria Microsoft, prin care au fost fraudate atât statul român, cât și statul american? Cum a fost pusă la cale operațiunea Roșia Montană, prin intermediul lui Beny Steinmetz și Tal Silberstein, sub umbrela protectoare și deloc dezinteresată a aceluiași Traian Băsescu? Pe tot parcursul derulării acestor evenimente, Elena Udrea cu certitudine și Alina Bica, cu o mare probabilitate, au fost la curent cu cele mai intime detalii ale acestor afaceri tenebroase. Odată cu schimbarea orientării politice de la Washington sub noua administrație, în bătălia nemilioasă pe care Donald Trump o duce cu democrații, dar și cu un segment al republicanilor, detalii scandaloase de acest fel, generate de corupția la cel mai înalt nivel a statului român, dar și de complicitatea unor cetățeni americani care au ocupat importante demnități publice, interesează într-un mod cu totul și cu totul special Casa Albă.

Spațiul rezervat acestui demers editorial nu ne permite decât să punctăm câteva detalii legate de cele patru teme.

1). Exorbitanta sumă de 200 de milioane de dolari apare în documentele oficiale FBI ca fiind cheltuite de autoritățile de la București, dar fără ca sumele să fi fost decontate. Semn că, într-o formă sau alta, acești bani au fost „extrași” de unele autorități ale statului român. Probabil din zona serviciilor secrete și cu fiind vizat cu preponderență Serviciul de Informații Externe. Aceste servicii însă nu puteau efectua asemenea operațiuni extrem de periculoase fără acordul și complicitatea fostului președinte Traian Băsescu.

2). Încă de pe vremea când era căpitan de cursă lungă, Traian Băsescu, la ordinele statului român și sub protecția Securității, a efectuat comerț ilegal cu armament în state africane și nu numai supuse embargoului ONU. Toate dovezile în acest sens există și au marcat și ulterior traseul acestui personaj. Trimis la Anvers sub acoperire de șefi de agenție NAVROM, Traian Băsescu a continuat să dirijeze asemenea transporturi de armament chiar în perioada în care tot la Anvers, în imediata sa vecinătate, funcționa sediul sovietic al instituției omoloage, unde șef fusese instalat Viktor Bout, ofițer GRU aflat în prezent în custodia Statelor Unite, dar care, între timp, a fost cunoscut în lumea întreagă sub numele de Lordul Armelor. După prăbușirea Zidului Berlinului, acest comerț ilegal cu arme a continuat, în mare măsură privatizându-se, iar personajele relevante, clienți, furnizori și intemediari au fost cam aceleași. De aceea, nu întâmplător în realitate operațiunea Țigareta II a debutat sub forma unei afaceri continuate de trafic de armament, desfășurată de Viktor Bout pe Aeroportul Otopeni Militar, chiar în timp ce Traian Băsescu era ministru al Transportului. Legăturile dintre cei doi s-au păstrat, fiind la fel de strânse și în perioada când Traian Băsescu era președinte al României și poza în aliat fidel al Statelor Unite. Pe urmele lui Bout fiind, agenții FBI au încercat să pună la cale o operațiune de flagrant într-o unitate miitară de lângă Ploiești, producătoare de rachete, cunoscută sub numele de Crângul lui Bod. O simplă asemănare de nume. Operațiunea a eșuat întrucât Traian Băsescu l-a avertizat pe Viktor Bout asupra capcanei care i s-a întins prin intermediul lui Bratiloveanu, consul economic la acea dată la Moscova. Deși Vikor Bout a venit în România, capcana nu a mai funcționat. A fost prins ulterior tot de către FBI în Filipine și predat autorităților din Statele Unite, care au respins sistematic solicitările președintelui rus Vladimir Putin de a-l trimite la Moscova. Și, inevitabil, Viktor Bout a vorbit.

3). Fostul ministru al Comunicațiilor, Gabriel Sandu a făcut împotriva ambasadorului american Mark Gitenstein un denunț penal, pe care l-a prezentat Casei Albe, Departamentului de Justiție, Congresului Satelor Unite și FBI, declanșând astfel o anchetă care în prima fază s-a soldat cu o amendă uriașă de mai multe miliarde de dolari plătită de Microsoft pentru că a corupt înalți funcționari din câteva state, inclusiv România, și a ascuns uriașe câștiguri ilegale sustrăgându-se fiscului din Statele Unite. Și această anchetă este în plină desfășurare.

4). O anchetă desfășurată în Statele Unite, dar cu și mai multă intensitate în Israel, a oferit indicii consistente conform cărora operațiunea Roșia Montană, în care au fost implicați înalți oficiali români, inclusiv Traian Băsescu, prin intermediul unor societăți de consultanță, au obținut în dauna statului român profituri ilegale extrem de consisente, care au fost ascunse fiscului american și israelian și s-au desfășurat prin coruperea unor importanți oameni politici și chiar prin plata campaniilor electorale a unor partide.

Ei bine, detalii încă secrete ale tuturor acestor investigații în desfășurare sunt deținute de Elena Udrea ș Alina Bica și, teoretic, ele pot constitui o excelentă monedă de schimb pentru punerea lor în libertate. Totul depinde de viteza și acuratețea cu care se desfășoară operațiunile de debriefing din Costa Rica, care în prezent duduie cu toate motoarele turate la maximum.