Planurile femeilor PSD pentru 2013

Femeile PSD din toată ţara, preşedinţi de organizaţii, parlamentari şi primari, s-au întrunit sâmbătă pentru a-şi stabili priorităţile din 2013. Lupta pe care trebuie să o ducă permanent pentru înlăturarea sărăciei prin crearea de locuri de muncă, protecţia copiilor aflaţi în nevoie, asigurarea unei asistenţe sociale corecte şi rezolvarea problemelor cetăţenilor care le-au acordat votul de încredere în alegerile care s-au derulat în 2012 au fost doar câteva dintre subiectele puse pe tapet de către reprezentantele social-democrate. „Urmează să înfiinţăm grupuri de lucru la nivelul organizaţiilor de femei pentru promovarea actelor legislative coerente care vizează protecţia copiilor. Aşa reuşim să susţinem programele Guvernului“, a declarat preşedintele organizaţiei judeţene Constanţa de femei PSD, Mariana Gâju. Ea a mai spus că în luna mai a acestui an organizaţia constănţeană are sarcina de a aduce laolată femeile primar şi viceprimar din toate localităţile ţării. „Vom dezbate bunele practici prin care sunt atraşi cetăţenii la înfăptuirea programelor de dezvoltare locală. Vor avea loc consultări, schimburi de experienţă în domeniul administraţiei locale şi tot atunci va avea loc şi lansarea Ghidului de bune practici în administraţie organizat an de an“, a mai spus Gâju.