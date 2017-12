Plasamente financiare în creştere

Fondul deschis de investiţii Raiffeisen Euro Plus a atras 50 milioane euro în doar şase săptămâni de la lansare, în condiţiile în care plasamentele au fost făcute în mare parte de investitori persoane fizice cu resurse financiare ridicate, deţinerea medie fiind de 22.000 euro. Potrivit unui comunicat al Raiffeisen, singurul fond din piaţa românească cu investiţii exclusiv în instrumente purtătoare de dobândă, denominat în euro, a atras peste 37 milioane euro în noiembrie, cea mai mare creştere lunară a activelor întregistrată până acum în industria fondurilor de investiţii din România. Raiffeisen Euro Plus are circa 1.500 de investitori, persoanele fizice având deţineri de aproximativ 70% din activele fondului, în timp ce 30% sunt deţineri ale persoanelor juridice. (T.I.)