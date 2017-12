Plata asistenţilor personali, o problemă fără rezolvare

Dintre toate problemele întâmpinate de primăriile constănţene ca urmare a bugetelor de venituri şi cheltuieli micşorate cu până la 35% faţă de valorile de anul trecut, situaţia asistenţilor personali care au grijă de persoanele cu handicap este cea mai dramatică, pentru că Guvernul nu a alocat bani pentru plata acestora decât în primul trimestru al anului. Pe lângă acest aspect, în judeţ sunt primării care mai au şi restanţe de anul trecut şi trebuie să aleagă dacă acordă salariile pentru primele patru luni din acest an sau, în schimb, îşi achită obligaţiile pentru a nu se îngloba şi mai mult în datorii, mai ales că, în acest an, economia nu pare să se redreseze. În această situaţie este Primăria Ciobanu, pentru că a rămas cu datorii de anul trecut la plata CAS-ului, precum şi alte sume care se opresc din salariu, pe care este nevoită să le achite. „Avem o problemă cu plata asistenţilor personali pentru că doar pentru plata salariilor acestora este nevoie de peste 200.000 de lei şi nu avem cum să le asigurăm salariile în condiţiile în care avem şi datorii la stat în valoare de 86.000 de lei şi trebuie mai întâi să le achităm pe acestea şi apoi să asigurăm salariile. Practic, din banii primiţi de la Guvern, le vom mai putea asigura salariile timp de doar două luni, iar după această dată mă gândesc să-i trimit în şomaj”, a susţinut primarul. Suciu spune, în schimb, că se poate descurca cu acordarea ajutorului social în acest an, acordat prin Legea 416/2001, însă pentru asistenţii personali deocamdată nu a găsit soluţii, cât timp nu sunt bani de la Guvern.