Plata concediilor medicale şi de creşterea copilului, lămurită sau...

Harababura din sistemul de stat afectează, la modul profund, pe bieţii contribuabili şi-i arde unde îi doare mai rău: la sănătate şi creşterea copiilor. Deşi pe hârtie există posibilitatea ca celebrele concedii medicale să fie plătite 100% (sigur, în funcţie de încadrarea în boală), în practică nu se întâmplă asta. Mai mulţi cititori ai ziarului nostru s-au plâns că, deşi aveau dreptul de a fi plătiţi integral, au luat cu 300, 400 sau chiar 500 de lei mai puţin. „Păi tot de la noi iau bani? Eu am cancer de sân, am finalizat cele cinci şedinţe de citostatice, iar acum trebuie să mă operez. Am luat cu 500 de lei mai puţin, deşi sunt încadrată la grad maxim. Eu ce fac? Pentru mine, acei bani reprezintă o sumă extrem de importantă”, a declarat, pentru „Telegraf”, o pacientă din Constanţa, Claudia M. Pare că o veste bună vine de la premierul Viorica Dăncilă, care a declarat, joi, că ordonanţa de urgenţă referitoare la concediile medicale, aprobată de Executiv, cuprinde măsuri pentru menţinerea drepturilor şi indemnizaţiilor asiguraţilor în sistemul public de sănătate, acestea aplicându-se până la 30 iunie 2018. „Am aprobat astăzi (joi – n.r.) o ordonanţă de urgenţă care cuprinde măsuri pentru menţinerea drepturilor şi indemnizaţiilor asiguraţilor în sistemul public de sănătate, măsurile sunt tranzitorii şi se aplică până la 30 iunie 2018 pentru persoanele asigurate care se află în concediu medical sau care urmează să intre în concediu medical în această perioadă. Reiterez o dorinţă de a exista o discuţie între ministrul Finanţelor, ministrul Muncii şi ministrul Justiţiei pentru a putea prelungi această perioadă tranzitorie pentru mămici. Eu cred că este un lucru important şi cred că mămicile din România ar fi bucuroase dacă am putea realiza acest lucru”, a afirmat Viorica Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern.

Ea a menţionat că persoanele care beneficiază de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii, concedii medicale şi cele pentru îngrijirea copilului vor beneficia de acelaşi drepturi şi de acelaşi nivel al indemnizaţiei ca cele aflate în plată până la 1 ianuarie 2018. „Practic, în cazul în care transferul sarcinii fiscale duce la diminuarea indemnizaţiei, se plafonează contribuţiile de asigurări sociale datorate astfel încât să se menţină indemnizaţiile la nivelul aflat în plată înainte de 1 ianuarie 2018”, a adăugat premierul.

Sună complicat şi incomplet. Doamna premier nu spune ce se întâmplă cu drepturile bolnavilor după data de 30 iunie 2018, nu spune dacă bolnavii îşi pot recupera banii luaţi abuziv de stat, fără nicio explicaţie, şi încearcă să acumuleze capital electoral punctând problematica mămicilor. Şi restul? Nu ne mai rămâne decât să ne programăm când să ne îmbolnăvim, în funcţie de... când se lămuresc politicienii că avem nevoie de bani ca să ne putem trata?