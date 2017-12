Plata facturilor la încălzire, asigurată prin programul „Bani pentru căldură”

Christian Gigi Chiru, candidatul ARD Constanţa pe Colegiul 4 pentru Senat, are ca principală preocupare identificarea de soluţii viabile pentru ca locuitorii Constanţei să reînceapă să-şi iubească oraşul. Sub sloganul „Eu iubesc Constanţa!“, Chiru vine cu o soluţie pentru ca iarna să nu mai fie o greutate în plus pentru constănţeni. Cum una dintre problemele majore ale locuitorilor este factura pentru căldură, candidatul ARD Constanţa pe Colegiul 4 pentru Senat a prezentat proiectul „Bani pentru căldură”, care vizează instituirea unei taxe de solidaritate faţă de cetăţenii judeţului Constanţa asupra companiilor care desfăşoară activităţi de exploatare a resurselor naturale şi de generare a energiei electrice, nucleare şi eoliene în judeţ, dar şi în zona economică a Mării Negre. Taxa va fi calculată procentual, prin raportarea la volumul activităţii de exploatare a resurselor naturale de gaze şi petrol, precum şi la volumul activităţii de generare a energiei electrice. „Este unul dintre proiectele pentru care mă voi lupta în mandatul de senator, însă, pentru succesul acestuia, sunt de părere că ar trebui să conlucreze toţi parlamentarii de Constanţa. Bunăstarea locuitorilor este o problemă comună, indiferent de apartenenţa politică“, a declarat Christian Gigi Chiru.

Pe lângă problema costurilor necesare încălzirii în timpul iernii, acest venit va genera venituri importante pentru sistemul judeţean de sănătate şi pentru cel de învăţământ. Estimările arată că bugetul care poate fi constituit în urma aprobării unui astfel de proiect legislativ depăşeşte o sută de milioane de euro, sumă care echivalează cu o dublare a bugetului municipiului Constanţa. Simultan cu proiectul de instituire a taxei, Christian Gigi Chiru propune includerea în textul legii şi a obligativităţii ca aceste companii din domeniul energetic să angajeze 80% personal calificat român în primul an, iar în următorii doi ani, procentul să fie de 98%. Totodată, companiile energetice vor avea obligaţia să contracteze servicii şi să folosească tehnologie românească, ştiut fiind faptul că România are o experienţă îndelungată în exploatarea resurselor naturale, implicit forţă de muncă calificată în acest sens.

