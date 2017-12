“Plata imediată a salariilor mărite ale profesorilor, sub semnul întrebării din cauza crizei”

Preşedintele Traian Băsescu a declarat, luni seară, la postul naţional de televiziune, că ordonanţa Guvernului privind cumului pensiei cu salariul de la stat a fost o măsură luată în pripă şi că el ar fi reglementat situaţia prin impozitarea pînă la 90% a salariului obţinut de pensionari în domeniile cu legi speciale, cum ar fi Ministerul Apărării, Ministerul Justiţiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor. El a menţionat că aceste ministere trebuie să se obişnuiască cu faptul că nu mai pot să beneficieze mult timp de o discriminare pozitivă exagerată. Moderatorul a spus că, pentru unii oameni, diferenţa între pensia şi salariul de la stat înseamnă diferenţa dintre o viaţă mizerabilă şi un trai decent. Băsescu a explicat: “Aici a fost eroarea Guvernului, pentru că nu pe ei i-a vizat (ordonanţa privind cumulul pensiei cu salariul de la stat, n.r.) şi cred că a fost o măsură luată în pripă”. Şeful statului a mai declarat că cei 20.000 de funcţionari care gestionează absorbţia fondurilor UE ar trebui să fie plătiţi în funcţie de volumul de resursă financiară europeană atrasă, fapt ce ar putea fi reglementat prin Legea Bugetului. El a arătat că direcţia pentru fonduri structurale de la Ministerul Transporturilor are 130 de salariaţi, în condiţiile în care instituţia nu are niciun proiect din bani UE care să fi fost aprobat la Bruxelles. El a menţionat că, în acelaşi timp, Ministerul Mediului are proiecte aprobate de Comisia Europeană în valoare de 800 de milioane de euro. Şeful statului a mai atras atenţia că aparatul de stat a crescut în perioada 2005 - 2008 cu peste 161.000 de angajaţi, cifră pe care a apreciat-o ca fiind “enormă”. Pe de altă parte, şeful statului a mai declarat că va rămîne un partizan al soluţiei ca profesorii să primească salarii mărite. Întrebat despre informaţiile publicate de un cotidian central conform cărora Guvernul ar avea în vedere ca 17% din majorările salariale să fie acordate în ianuarie, iar restul în octombrie, Băsescu şi-a exprimat speranţa că “poate” banii vor fi daţi într-o tranşă: “Poate de-odată, mai ales că 33% mai sînt de plătit, din care 5% reprezintă ceea ce Guvernul acceptă că trebuie să dea la toţi bugetarii, să compenseze inflaţia”. Ieri, la postul naţional de radio, Băsescu a arătat că “accentuarea crizei economice pune sub semnul întrebării posibilitatea achitării imediate a creşterii salariilor profesorilor”. El a arătat că şi-ar dori să audă, cînd se cer alocări crescute pentru Educaţie, şi că reforma curiculară va fi gata în iunie. El a spus că, în prezent, se culeg roadele reformelor din învăţămînt din anii \'90, care au dus la lipsa de calitate a educaţiei din România. Preşedintele a amintit că atunci cînd a promulgat legea privind creşterea salariilor profesorilor, înţelegerea a fost “bani contra reformă”. Întrebat ce se va întîmpla cu oamenii disponibilizaţi în urma măsurii Executivului de a reduce cu 20% aparatul guvernamental, Băsescu a spus că “este mai puţin treaba Guvernului ce se întîmplă cu funcţionari care oricum au luat bani nejustificaţi”. El a ţinut să dea “un exemplu care e strigător la cer”: “Funcţionarii care lucrează pentru atragerea fondurilor europene au salariul plus sporurile şi, în plus, mai au un spor de 75% la salariu, pentru că lucrează cu fonduri europene”. Întrebat care este cauza acestui fenomen, Băsescu a răspuns că este vorba despre “dispreţul pentru banul public”.