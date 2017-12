Plata impozitelor în mai multe tranșe - soluție pentru defavorizați

Principiul medical „mai bine previi decât să tratezi” se aplică destul de ușor și în administrația publică. În acest caz, este vorba de prevenirea datoriilor la bugetul local. Tot mai mulți primari apelează la metode neconvenționale de colectare a taxelor și impozitelor, foarte utile în cazurile în care oamenii nu-și permit să plătească totul dintr-o dată. În comuna constănțeană Aliman, administrația a ales să le ofere cetățenilor posibilitatea de a-și plăti impozitele și taxele în mai multe tranșe. „În principiu, le dăm voie oamenilor să își plătească taxele și impozitele treptat, astfel încât să nu aibă restanțe la sfârșitul anului. Dacă un om are de plătit 500 de lei pe an, dar el câștigă doar 300 de lei pe lună, nu pot să-i spun să-și plătească toți banii pe loc. Dar, dacă locuitorii plătesc câte 50 de lei pe lună, știind că, dacă întârzie cu plata li se percep penalități, în timp se recuperează taxele și nimeni nu are datorii. În momentul de față, nu putem să ne plângem de datornici”, a spus primarul comunei Aliman, Gheorghe Topalu. Prin această metodă de colectare, se oferă posibilitatea achitării datoriilor și persoanelor cu venituri mici, care nu pot să-și achite integral taxele într-o singură tranșă.