Plata pensiilor în conturi bancare, fără confirmarea de primire prin poştă

Pensionarii care îşi primesc drepturile de-o viaţă în conturile bancare nu vor mai fi nevoiţi să treacă prin "furcile caudine" ale plimbărilor pe drumuri între instituţii, de acum tranzacţiile fiind mult simplificate. Pe lîngă faptul că bătrînii sînt scutiţi de confirmarea primirii pensiilor prin taloane, orice modificare intervenită în starea civilă a beneficiarilor va fi reglementată de către Evidenţa Populaţiei. Noua procedură a fost cuprinsă într-un proiect de modificare a legii pensiilor, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei urmărind ca în locul confirmării drepturilor băneşti prin poştă, beneficiarii să primească talonul de pensie într-o scrisoare simplă. Măsură este mult mai eficientă după ce, la începutul acestui an, zeci de mii de vîrstnici s-au călcat în picioare pentru a nu rămîne fără pensiile cuvenite. Scandalul taloanelor de pensii a plecat de la faptul că legislaţia actuală stabileşte că în lipsa unei notificări a primirii cupoanelor, timp de trei luni, Casa Naţională de Pensii şi alte drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS) are dreptul să suspende plata drepturilor băneşti. Cu toate că autorităţile au modificat legea pensiilor de 14 ori în şase ani, rezolvarea problemei a venit după ce oficialii CNPAS au spart monopolul Bancpost şi CEC, singurele bănci care efectuau plăţi în conturi bancare. Prin introducerea unui comision de 0,15% pentru bănci, plus 1,3 procente în cazul distribuirii pensiilor la domiciliu, din acest an, şapte instituţii bancare şi 500.000 de pensionari au recurs la plata banilor în conturi.