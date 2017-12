„Plăteam cămătarilor dobânzi de 4.000 de euro pe lună”

MILĂ ŞI COMPASIUNE Cu fiecare zi ce trece, apar noi şi noi victime ale fostului colonel de Jandarmerie Nicolae Aldea şi ale celor două „locotenente” ale sale, Mariana Ciuciuleacă şi Valentina Stănculescu. Ieri dimineaţă, la Curtea de Apel Constanţa, a avut loc recursul formulat de cei trei. Avocaţii lor au încercat să convingă completul de judecată că probele pentru care au fost reţinuţi suspecţii nu sunt suficiente şi, mai mult, din faptul că Aldea a dat-o în judecată pe Ciuciuleacă în urmă cu doi ani, iar Stănculescu i-a făcut o plângere penală acesteia, rezultă că era imposibil ca cei trei să formeze un grup infracţional. Avocaţii au susţinut că cei trei nu pot fi acuzaţi de cămătărie, deoarece legea a intrat în vigoare în anul 2011, iar contractele au fost făcute în 2006-2008. Magistraţii nu s-au lăsat înduplecaţi nici de declaraţiile suspecţilor, care au încercat, invocând mila şi compasiunea, să ceară eliberarea. „Am diabet avansat, iar de la această boală pot orbi sau chiar muri. Nu vreau să dramatizez... însă condiţiile nu sunt favorabile”, a declarat Aldea. De asemenea, Ciuciuleacă a cerut eliberarea susţinând faptul că, fiind în arest, nu îşi poate dovedi nevinovăţia. În urma deliberărilor, magistraţii au decis ca Aldea şi Ciuciuleacă să rămână în arest, iar Valentina Stănculescu să fie cercetată în stare de libertate, având obligaţia de a nu părăsi localitatea. Chiar dacă aceştia se află în arest, victimele lor încă trăiesc un coşmar.

ŞASE ANI DE COŞMAR Povestea celei care a depus prima plângere la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Constanţa pare ruptă dintr-un film. Totul a început în urmă cu şase ani, când Nicoleta Georgeta Pricop, administrator al unui coafor, unde clientă fidelă era Mariana Ciuciuleacă, a împrumutat suma de 200 de euro. „De la suma de 200 de euro, am ajuns să plătesc câte 4.000 de euro dobândă pe lună. Dacă nu aveai bani să plăteşti dobânda, se făcea un alt contract şi ajunsesem să plătesc dobânda la dobândă. Nici măcar nu ştiu exact cât am plătit în total, pentru că, după primul contract, altul nu am mai primit. Mergeam la notar, semnam şi plecam, fără ca notarul sau Aldea să fie de faţă. În permanenţă eram ameninţată de diferite persoane, pe care Ciuciuleacă şi Aldea le trimiteau să ia toate încasările de la coafor. După ce le-am plătit sume exorbitante de bani, i-au obligat pe sora mea, pe soţul meu şi pe unchiul meu să semneze contracte cu ei. La un moment dat, au ajuns să mă şantajeze că, dacă nu îi dau dobânda, îi execută pe ei şi ne face evacuarea din cele trei case, respectiv a surorii mele, a soţului meu şi a tatălui meu. Pe sora mea au sechestrat-o nouă ore, până când eu am amanetat un autoturism”, a povestit femeia. Victima a mai declarat, pentru „Telegraf”, că, pentru a scăpa de acest coşmar, în urmă cu un an, şi-a luat un angajament că le va da înapoi un miliard, în rate, plătind câte 400 de lei pe lună. „Am plătit această sumă până în luna decembrie, când am aflat că apartamentul tatălui meu a fost deja vândut. Cel care a cumpărat apartamentul este Sunai Regep, care îl cunoaşte pe Aldea foarte bine şi care m-a ameninţat în nenumărate rânduri împreună cu cumnatul lui, Şucuri”. Ieri după-amiază, un executor judecătoresc, împreună cu avocata lui Sunai Regep, s-au prezentat la locuinţa tatălui victimei, pentru a evacua apartamentul, însă termenul s-a amânat până lunea viitoare.

SUTE DE VICTIME Mariana Ciuciuleacă, mâna dreaptă a lui Nicolae Aldea, era cea care îi racola pe potenţialii păgubiţi şi, după ce le câştiga încrederea, îi introducea în vârtejul împrumuturilor cu dobânzi imposibil de restituit. Nicoleta Pricop povesteşte că, printre victimele lui Aldea, se numără toate angajatele acestuia, printre care şi Valentina Stănculescu, cea care până ieri a fost arestată alături de cei doi. Totodată, o altă tânără, angajată la coaforul Nicoletei Pricop, a ajuns să fie datoare cu 15.000 de euro, bani pe care nu i-a împrumutat niciodată şi, sub comanda lui Ciuciuleacă, ar fi fost drogată şi trimisă în Spania, unde este de negăsit. Nicoleta Pricop spune că sute de persoane sunt victimele acestora, printre care şi poliţişti, cărora le este frică să vorbească. Un altul care a căzut în mrejele Marianei Ciuciuleacă este Nicolae Dobrin, care spune că are de primit de la aceasta peste 30.000 de euro, bani pe care i-a dat pentru o casă pe care nu a mai primit-o. De asemenea, acesta a spus că şi o rudă de-a lui a păţit acelaşi lucru şi are de primit 47.000 de euro.