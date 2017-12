Platformă de live chat medic - pacient, în România

23:31:24 / 14 Octombrie 2016

Helicobacter

Buna seara am helicobacter si medicul mia recomandat tratamentul standard amoxocilina de 1000 claritomicina de 500 si opramezol de 30 de 2 ori pe zi. Timp de 7 zile am repetat analiza dupa 1 luna si testul este pozitiv am fst iar la medic si mia dat iar amoxocilina de 1000 claritomicina de 500 si pantoprazol de 40 timp de 7 zile.nu stiu ce sa fac sa iau iar din nou tratamentul acesta daca prima oara nu sia fc efectul???