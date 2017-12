Platformă inteligentă pusă la dispoziția studenților ovidieni

O delegație de experți din partea companiei PTC Inc., condusă de directorul pentru programe educaționale pentru Europa Centrală și de Est, Dimitri Orlov, s-a aflat marți, 6 octombrie, într-o vizită de lucru la Constanța. Întâlnirea a făcut parte din planul de activități pentru parteneriatul dintre Rețeaua Universităților de la Marea Neagră (RUMN) și compania PTC în vederea promovărilor informatice asociate internetului viitorului. Astfel, în prima parte a vizitei, găzduită de Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității “Ovidius” din Constanța, a fost organizată o întâlnire de lucru cu reprezentanții universităților membre ale RUMN din Constanța, respectiv: Universitatea “Ovidius”, Academia Navală ”Mircea cel Bătrân”, Universitatea Maritimă si Universitatea “Andrei Șaguna”. Experții din partea PTC au prezentat platforma Thingworks, care va fi pusă gratuit la dispoziția cadrelor didactice și studenților din cadrul universităților membre RUMN pentru a dezvolta programe de instruire și aplicații de tip „Internetul lucrurilor“ (Internet of Things - IoT). Au fost prezentate facilitățile oferite de platforma IoT Thingworks și modul în care poate fi folosită în practic toate domeniile de specializare din cadrul universităților, la discipline tehnice, socio-economice, umaniste, medicină sau arte. De asemenea, a fost prezentat pachetul de soluții software inclus în programul University Plus, care a fost oferit ca un program-pilot, la un preț promoțional, pentru trei universități din România, între care și “Ovidius” din Constanța. Astfel, prin intermediul Institutului pentru Nanotehnologii și Surse Alternative de Energie din cadrul universității constănțene, cadrele didactice și studenții vor avea acces la o serie de programe care vor deschide o paletă largă de oportunități ce acoperă arii legate de proiectare asistată de calculator, simulare, fabricație, realitate virtuală și multe altele. Studenții vor putea lucra în echipe interdisciplinare, colaborând cu colegi de pe alte meridiane. De asemenea, vizita de lucru a cuprins o întâlnire cu cercetătorii de la Centrul pentru Tehnologii Spațiale - Cosmomar, din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare ”Grigore Antipa”, și o întrevedere la secretariatul RUMN, unde echipa PTC și experți ai RUMN au sistetizat concluziile întâlnirii și au stabilit planul viitor de acțiune. Obiectivele prioritare pentru etapa următoare se referă la organizarea accesului studenților și cadrelor didactice la resursele de instruire, la definirea de proiecte concrete și coordonarea echipelor. Părțile au convenit ca în luna septembrie 2016 să se organizeze la Constanța un eveniment de referință în formatul unui concurs pentru studenți, având ca scop dezvoltarea de aplicații pentru dispozitive de tip sateliți de mică dimensiune (cubesats) și dispozitive experimentale dedicate testelor în condiții de microgravitație.

Citește și:

Universitatea ”Ovidius”, reprezentată la un simpozion internațional în Australia

Competiție pentru studenții pasionați de programare, la Constanța

Universităţile din RUMN, în contextul marilor provocări ale prezentului