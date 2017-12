Plățile online - 50% sigure, spre deloc

Numai vești „bune“ la început de an. După un 2016 în care plățile online au explodat, în special în statele emergente, cum e și România, Kaspersky Lab avertizează că 38% dintre bănci și organizații financiare nu pot face diferența între un atac cibernetic și activitatea normală a clienților (!?!). De ce? Întrucât fie au o soluție improvizată de securitate, fie n-au nimic, că n-o să li se întâmple tocmai lor ceva. Ba mai mult, aproape jumătate dintre procesatorii de plăți online (și știi că toți se promovează cu termeni precum „siguranță“ și „eficiență“) folosesc soluții nespecializate de securitate, care, conform statisticilor Kaspersky, dau un procentaj uriaș de alarme fals pozitive...

OK... Vești „bune“ și extrem de „liniștitoare“ de la bancheri - peste o treime (38%) dintre instituții și organizații financiare nu sunt capabile să facă diferența între un atac cibernetic și activitatea normală a clienților... Potrivit unui sondaj realizat de Kaspersky Lab și B2B International, bancherilor le este din ce în ce mai greu să țină sub control frauda financiară - „Circa 41% dintre companii au implementat o soluție de securitate cibernetică in-house, iar 45% se bazează pe o soluție de la banca lor, pentru a face față riscurilor. În același timp, 46% dintre companii au implementat fie parțial o soluție împotriva fraudelor financiare, fie deloc. Dintre organizațiile financiare, doar 57% au mijloace specializate de securitate anti-fraudă“. Ce să mai vorbim de plățile electronice, tot mai răspândite în lume. Analiza Kaspersky relevă că jumătate dintre jucătorii din sectorul plăților de gen folosesc soluții nespecializate și care, conform statisticilor, dau un procentaj mare de alarme fals pozitive. Culmea, folosirea incorectă a unor sisteme de securitate poate duce și la blocarea tranzacțiilor... Și, evident, la pierderea clienților și profitului. Interesant este că 50% dintre organizațiile de servicii financiare intervievate sunt de părere că fraudele financiare online sunt în creștere. De ce? Pentru că urmează trendul din tranzacțiile pe internet. Totul este direct proporțional. Creșterea plăților electronice, evoluția tehnologică și schimbarea priorităților au forțat managerii să crească eficiența proceselor de business, în ultimii ani. „În multe cazuri, ei au reușit asta prin implementarea unor sisteme electronice care să interacționeze cu furnizorii și clienții. Plățile electronice de toate tipurile au devenit omniprezente astăzi și, practic, este imposibil pentru companii să evite plățile electronice“, avertizează Kaspersky Lab. „Liniștitor“, după cum spuneam.

PLUS, PLUS, PLUS În România, în primele trei trimestre ale anului trecut, valoarea plăților online cu cardul a crescut cu 59%; la finele lui septembrie se procesaseră plăți în valoare de 434,2 milioane euro, față de 273,2 milioane euro în același interval din 2015. Și vorbim despre cifre pre-Black Friday și pre-cumpărături de Crăciun... Și numărul de tranzacții a crescut semnificativ, în aceeași perioadă, la 1,1 milioane pe lună, de la 800.000 în 2015. Pentru întregul an, estimările din piață indică un bilanț final al tranzacțiilor online de circa 600 milioane euro (doar plăți făcute în sistemul 3D Secure al RomCard; la această valoare se adaugă și volumul procesat de Netopia mobilPay).