Plătim mai mult pentru gaz

Preţul gazelor naturale creşte cu 5% pentru consumatorii casnici şi cu 10% pentru cei industriali, începând din 15 septembrie 2012, a declarat, vineri, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE), Niculae Havrileţ. „Această majorare are loc deoarece traderii (persoană sau entitate care vinde şi cumpără instrumente financiare precum obligaţiuni, mărfuri etc. - n.r.) nu şi-au recuperat costurile din anul 2009”, a motivat Niculae Havrileţ decizia luată. La finalul ultimei misiuni a Fondului Monetar Internaţional (FMI) în România, şeful delegaţiei, Erik de Vrijer, a precizat că preţul gazelor naturale trebuie să crească până la jumătatea lunii septembrie 2012 cu 5% pentru consumatorii casnici şi cu 10% pentru consumatorii industriali. „Sectorul energetic ar trebui să fie foarte profitabil şi să fie motorul investiţiilor în sănătate, infrastructură etc. Din păcate, în sectorul întreprinderilor de stat nu este aşa pentru moment. Este important să se alinieze preţurile finale la consumatorii finali. Am convenit cu Guvernul să se crească preţul la consumatorii casnici şi pentru cei industriali până la jumătatea lunii septembrie”, a declarat oficialul FMI.