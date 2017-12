Platini a explicat proveniența banilor primiți de la Blatter

Președintele UEFA, francezul Michel Platini, a declarat că nu se pune problema să nu se prezinte la alegerile pentru președinția FIFA, din februarie 2016. „Sunt determinat să mă prezint la alegerile pentru președinția FIFA, pentru a pune în practică reformele necesare de guvernanță care să permită restaurarea ordinii și credibilității fotbalului mondial. Vreau să așez fotbalul în mijlocul activităților FIFA și să asigur dezvoltarea frumosului nostru sport pe toate continentele”, a declarat Platini.

Francezul, care a fost audiat de justiția elvețiană, vinerea trecută, ca martor în cazul celor 1,8 milioane de euro vărsați în conturile sale de FIFA, a explicat că este vorba de o remunerație care îi era datorată pentru o muncă pe care a desfășurat-o, iar banii i-a primit atunci când i-a cerut de la FIFA. „Am fost angajat de FIFA în calitate de consilier al președintelui său, Joseph Blatter, pentru tot ceea ce este legat de fotbal, cum ar fi, de exemplu, calendarul internațional. A fost o muncă full-time. Am primit o parte din salariul convenit în perioada 1998 - 2002, cum am explicat și autorităților elvețiene. În acel moment, FIFA mi-a spus că nu îmi poate plăti salariul integral. Bineînțeles, toți banii primiți atunci i-am declarat autorităților competente”, a spus Platini, care a făcut lumină și asupra banilor primiți nouă ani mai târziu, în 2011. „Blatter m-a informat la începutul muncii mele de consilier că nu va fi posibil să fiu plătit integral imediat, mai ales din cauza situației financiare de la FIFA. Nu m-am îndoit niciodată că tot ceea ce mi se datorează îmi va fi vărsat la timpul potrivit, nu am încercat să obțin banii rapid și am lăsat deoparte acest aspect, pentru ca în cele din urmă să cer FIFA restul remunerației mele în 2011”, a mai spus fostul internațional, care a achitat toate impozitele pentru banii primiți.

Platini a dezmințit că plata efectuată în 2011 ar fi fost făcută de Blatter pentru ca francezul să nu se prezinte la alegerile pentru președinția forului mondial, când elvețianul a obținut al patrulea mandat. „Am primit banii atunci când i-am cerut la FIFA. Potrivirea cu alegerile prezidențiale de la FIFA nu are nimic de-a face cu acest lucru, pentru că nu am avut niciodată intenția de a candida. Atunci eram foarte încântat că am fost reales pentru un nou mandat de președinte al UEFA, la congresul din martie 2011, de la Paris”, a declarat fostul internațional francez. El a avut chiar inițiativa de a contacta Comisia de Etică a FIFA, pentru a anunța că este la dispoziția acesteia și că dorește să răspundă la toate întrebările și toate chestiunile care pot clarifica situația. „Nu mă tem de nicio suspendare, pentru că nu am nimic să-mi reproșez”, a spus președintele UEFA, precizând că autoritățile elvețiene nu au deschis nicio procedură împotriva sa și a fost audiat doar pentru a oferi informații.

JUSTIŢIA ELVEŢIANĂ A APROBAT EXTRĂDAREA LUI EDUARDO LI ÎN SUA

Oficiul Federal de Justiţie din Elveţia a aprobat extrădarea lui Eduardo Li, fostul preşedinte al Federaţiei de Fotbal din Costa Rica, în Statele Unite ale Americii, unde va fi judecat în scandalul de corupţie al FIFA. Li este suspectat că a primit mită de la o companie americană pentru atribuirea drepturilor de marketing privind meciurile din preliminariile CM 2018, din Rusia.

JACK WARNER, FOST VICEPREŞEDINTE AL FIFA, A FOST SUSPENDAT PE VIAŢĂ DIN FOTBAL

Comisia de Etică a FIFA a anunţat suspendarea pe viaţă din orice activitate legată de fotbal a fostului vicepreşedinte al forului mondial, Jack Warner, anchetat în cazul de corupţie care a zguduit organizaţia de la Zurich. „Decizia a fost luată ca urmare a anchetei camerei de instrucţie a Comisiei de Etică, privind condiţiile de atribuire a Campionatului Mondial din 2018 Rusiei şi a celui din 2022 Qatarului”, a anunţat Comisia. Jack Warner, în vârstă de 72 de ani, originar din Trinidad-Tobago, face obiectul unei cereri de extrădare în SUA.

