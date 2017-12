„ Playback-ul afectează în mod direct imaginea artistului”

Reporter: Ce planuri muzicale are trupa „3rei Sud-Est”?

Viorel Şipoş: În această toamnă, cred că în luna noiembrie, vom lansa un album „Best of”, care va conţine toate hiturile lansate în cei zece ani de cînd există trupa. În plus, pregătim şi o piesă nouă.

Rep: Te-ai gîndit la o carieră solo?

V.Ş: Nu…

Rep: Cît timp crezi că vei mai cînta alături de „3SE”?

V.Ş: Cred că vom cînta împreună pînă vom îmbătrîni.

Rep: Ţi-ar plăcea să colaborezi cu un alt artist?

V.Ş: Da, nu am nimic împotriva colaborărilor. Cred că mi-ar plăcea să am colaborări cu toată lumea, însă depinde de ceea ce ar trebui să fac. Dintre artiştii străini mi-ar plăcea să colaborez cu George Michael, am fost şi la concertul pe care l-a susţinut în România, am stat exact în faţa lui, la trei-patru metri. Am fost primul lîngă bară, sînt fan George Michael.

Rep: Cît de greu a fost drumul de la grupul „AV37” la „3rei Sud-Est”?

V.Ş: Drumul acesta a fost practic şcoala pe care am făcut-o, şcoala de muzică... de viaţă…

Rep: Ce ţi-ar plăcea să faci în afară de muzică?

V.Ş: Cred că mi-ar plăcea să am orice activitate... numai să fie undeva unde este cald, îmi place foarte mult vara.

Rep: Cum te vezi peste zece ani?

V.Ş: Mai energic decît acum şi tot pe scenă.

Rep: Ce crezi despre interpreţii care vor să se afirme acum pe piaţa muzicală?

V.Ş: Este loc pentru toţi în România.

Rep: Ce sfat le dai tinerelor talente?

V.Ş: Au mult de muncit. Să nu creadă că este uşor să faci muzică. Nu este aşa cum pare la prima vedere.

Rep: Ce părere ai despre muzica live şi playback?

V.Ş: Playback-ul afectează în mod direct artistul, imaginea lui. Din acest motiv, toţi vor să cînte, au senzaţia că pot şi ei să facă acest lucru.

Rep: Colegii tăi sînt căsătoriţi.Te gîndeşti să faci şi tu acest pas?

V.Ş. Da, cu siguranţă, dar într-o zi... Nu ştiu cînd va fi.

Rep: Te vei căsători cu actuala ta prietenă?

V.Ş: Este posibil, însă niciodată nu ştim ceea ce ne rezervă viitorul.

Rep: Ce preferi: să fii pe scenă sau lîngă ea?

V.Ş: Îmi plac ambele lucruri, important este ca ea să înţeleagă de ce uneori sînt pe scenă.

Rep: Laurenţiu şi Mihai au copii. Tu îţi doreşti?

V.Ş: Da, într-o zi… Nu contează ce va fi, important este să fie sănătos.

Rep: Ai un mesaj pentru fanii din Constanţa?

V.Ş: Apreciem faptul că le place muzica noastră, poate că sînt mîndri şi de faptul că sîntem constănţeni.