„Playing with Fire” în... rusă

Compozitorul şi interpretul piesei „Playing with fire” - alături de Paula Seling - româno-norvegianul Ovi(diu) Cernăuţeanu/Jacobsen, a semnat, recent, un acord pentru realizarea unei versiuni a melodiei amintite în limba... rusă. Varianta va fi promovată în ţările fostului lagăr sovietic de Philip Kirkorov, unul dintre cei mai iubiţi interpreţi de muzică pop din spaţiul rusofon, care va cânta în duet cu diva ucraineană Kamalya (şi Miss World 2008). În plus, videoclipul versiunii în limba rusă va fi realizat de o echipă din România. Ruşii au fost cuceriţi de clipul futurist cu care s-a lansat „Playing with Fire şi şi-au exprimat dorinţa de a lucra tot cu echipa coordonată de Edy Schneider, regizorul producţiei originale. În prezent, se poartă discuţii asupra scenariului şi locaţiilor în care va fi realizat clipul.

Philip Kirkorov a mai interpretat cover-uri după piese participante la Eurovision: „Dreaming” (Irlanda 1995), „(I Would) Die for You” (Grecia), „Diva” (Israel 1998 entry) sau „Go” (Marea Britanie).

Paula Seling şi Ovi beneficiază de difuzări pe două importante canale TV din fosta Uniune Sovietică: STS şi MTV. Duetul se împarte, în prezent, între concertele din ceea ce au numit în glumă „The Never Ending Tour\", „alergând\" de la Vama Veche la Timişoara, din Minsk la Roma şi munca de studio pe care o fac pentru definitivarea pieselor care vor compune albumul de debut al lui Ovi. Piesele sunt probate în reprezentaţiile live şi prelucrate, ulterior, în funcţie de reacţiile publicului, cu sprijinul unei echipe de muzicieni norvegieni şi danezi.