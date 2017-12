Plchotova, indisponibilă pentru zece zile

Pentru CS Volei 2004 Tomis Constanţa bucuria câştigării pentru prima oară de la promovarea pe prima scenă voleibalistică a unei întâlniri cu Penicilina Iaşi, disputată pe terenul moldovencelor, dar şi revenirea echipei în fotoliul de lider al Diviziei A1 la volei feminin, a fost umbrită de accidentarea Ivanei Plchotova. Deşi deplasarea din Moldova s-a încheiat cum nu se putea mai bine pentru formaţia constănţeană, cu două victorii categorice şi patru puncte extrem de importante, obţinute în partidele cu Penicilina Iaşi (etapa a 14-a) şi CSM 2007 Focşani (restanţă din etapa a 11-a), pierderea uneia dintre jucătoarele de bază înaintea unui alt meci important, cel cu Ştiinţa Bacău, îngrijorează conducerea tehnică. „Ivana Plchotova s-a lovit în timpul săriturii de Mira Topic, iar la aterizare a călcat greşit. Am mers cu ea la doctor şi se pare că are o entorsă uşoară. Are nevoie de repaus cinci-şase zile şi apoi vom vedea cum se va simţi. Nu ştim dacă ea va fi disponibilă la meciul cu Ştiinţa Bacău. Ne bucurăm că nu este ceva mai grav, care să o scoată definitiv din circuit”, a declarat antrenorul secund al Tomisului, Constantin Alexe, cel care a însoţit-o pe Plchotova la medic. Aceasta nu este însă singura jucătoare cu probleme medicale, o altă voleibalistă care evoluează pe postul de centru, Adriana Bobi, acuzând unele probleme medicale. „S-a plâns de dureri la spate, care s-au accentuat în ultima perioadă. Vom merge la medic să vedem ce se întâmplă”, a mai spus Constantin Alexe. Pentru CSV 2004 Tomis urmează întâlnirea cu Ştiinţa Bacău, programată sâmbătă, la Constanţa, de la ora 17.00. Confruntarea cu echipa antrenată de Florin Grapă este derby-ul etapei a 15-a, băcăuancele fiind candidate la un loc între primele patru formaţii din întrecerea internă. „Ne bucurăm pentru victoria obţinută la Iaşi. Este una foarte importantă pentru noi, mai ales că ne aşteaptă o nouă întâlnire cu miză. A fost ceva mai uşor de această dată. De obicei întâlneam o echipă foarte bună, care joacă şi vrea să demonstreze că este o forţă a României în continuare. Penicilina Iaşi este o echipă experimentată, care joacă într-o sală mică şi incomodă, unde este greu de bătut, iar victoria este cu atât mai importantă”, a declarat Claudia Gavrilescu.