„Plecările din PDL la PMP divizează dreapta politică”

08:03:51 / 07 Februarie 2014

ce este sortit pierii va pieri

Suntem de acord cu faptul ca orice plecare din partid , chiar si a unui simplu membru este o pierdere . Cand cineva trece de la un partid la altul pentru a primi o functie inalta sau sa fie ales parlamentar , comite un act scarbos si demoralizator pentru electorat . Sunt situatii in cate politicianul de buna credinta poate sa-si paraseasca partidul , cu conditia ca aceasta trecere sa fie motivata de convingeri si de faptul ca ele au fost ignorate de partid sau a fost impiedecat sa-si respecte angajamentul fata de cei care l-au ales . Desigur, traseismul este condamnabil , dar in situatia comentata de dl Alin Tise exista motive care justifica plecarea de la PDL la PMP . Este evident ca Blaga nu este liderul capabil sa reprezinte si sa asigure viitorul PDL care a suferit o rusinoasa infrangere , in fata celei mai reactionare coalitii - USL . Mai mult , din interese meschine si oportuniste , numerosi parlamentari PDL n-au mai fost agreati de Blaga si de oamenii sai si nu li s-a mai acordat prioritate la trecerea pe listele de candidati pentru parlament , desi aveau o anumita experienta . Dl Chiru a aplicat aceasta politica la Constanta si a promovat cateva nulitati . Oricum , este ridicol sa afirmi ca exista " crestere naturala " in politica romaneasca .Toate partidele s-au format folosind oameni proveniti din alte partide . Daca PDL va pieri , asta nu se va datora tariei PMP ci slabiciunilor si greselilor PDL care ramane vinovat de aparitia USL si guvernarea Romaniei de catre aceasta reactionara combinatie politica . Revenind la Constanta , in curand dl Chiru va ramane doar cu dl Maciuca si dna Mardarescu .