„Plecaţi din PDL? Pregătiţi-vă de DNA!”

• GOARNA • Preşedintele Traian Băsescu a dat din nou deşteptarea. De această dată, goarna comandată de la Cotroceni a sunat la Constanţa prin casele unor vameşi, şefi de vamă dar şi în casa fostului secretar general al Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI), Laurenţiu Mironescu. Poate că este un ultim semnal care arată că statul de drept nu mai există şi că poliţia politică epurează tot ce dăunează grupării care conduce România, fie acel “tot” şi portocaliu. Dacă la început Băsescu a vrut să dea o lecţie celor care credeau că pot prelua frâiele PDL-ului, ţinta principală fiind Vasile Blaga, de această dată Băsescu i-a atenţionat pe pedeliştii cu gânduri de dezertare. Printre cei vizaţi de noua anchetă în marele dosar al vămilor este şi senatorul PDL Mircea Banias. Acesta primise de la DNA Bucureşti invitaţia de a veni la audieri. În aceste condiţii, senatorul PDL a plecat ieri dimineaţă spre Bucureşti, îndreptându-se chiar spre sediul DNA. În acelaşi timp, la Constanţa, poliţiştii de frontieră şi procurorii DNA bântuiau prin casele vameşilor constănţeni. Acţiunea concertată a autorităţilor statului a fost imediat preluată de televiziuni şi tocată din toate punctele de vedere. Faţă de ultimele acţiuni ale procurorilor DNA au reacţionat şi reprezentanţii opoziţiei. Preşedintele PSD, Victor Ponta, a declarat că ieri era posibil ca majoritatea în Senat să se schimbe şi, astfel, moţiunea simplă la adresa ministrului de Externe, Teodor Baconschi, să treacă fără probleme. “Constat că pericolul ca azi (n.r. - ieri) majoritatea să fie schimbată în Senat şi moţiunea împotriva lui Baconshi să treacă a fost luat în serios de Traian Băsescu şi de sistemul care îl sprijină, un sistem care înseamnă autorităţi publice, DNA şi ce mai are statul român alături de Traian Băsescu. De dimineaţă am văzut reacţia. Înţeleg că un senator al PDL, nu-l cunosc personal, era posibil ca azi să părăsească PDL şi eventual să voteze moţiunea. E clar că DNA are un calendar politic. Nu s-a întâmplat nimic ieri sau mâine”, a spus Ponta.

• MESAJUL • Ponta a precizat că, în condiţiile în care existau semnale că mai mulţi parlamentari vor părăsi PDL, mesajul trebuia cât mai repede dat. “Azi s-a dat un mesaj pentru toţi senatorii şi deputaţii PDL: “Dacă gândiţi cumva să plecaţi din PDL, pregătiţi-vă că vine DNA la uşă””, a mai spus Ponta. Liderul PSD susţine că încep să înţeleagă şi cei de la PDL că nu mai trăim într-o democraţie, că instituţiile statului sunt controlate politic şi au calendar politic. “Dacă votezi cu Boc şi Udrea, Codul penal nu se aplică, dacă nu, se va aplica. E un semnal extrem de clar de lipsă de democraţie, de politizare a actului de justiţie”, a afirmat Ponta. Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat ieri că a discutat cu parlamentari ai puterii care i-ar fi spus că, în cazul în care ar încerca să părăsească PDL, ar fi arestaţi. “Noi vă putem povesti cu care parlamentari am vorbit şi care ne-au spus, dar ei o să spună că n-am vorbit (...) Ştiu foarte bine cei care, eventual, azi vor vota cu noi la Senat, că mâine dimineaţă au DNA la uşă”, a spus liderul PNL. Senatorul PDL, Mircea Banias a infirmat informaţiile potrivit cărora ar fi urmat să părăsească partidul din care face parte. “Mă gândesc că e foarte uşor să distrugi imaginea unui om şi foarte greu să o repari. Când e de distrus o imagine sunt foarte mulţi cei care concură, când trebuie să o repair, eşti lăsat singur. Nu merit să fie pusă sub semnul întrebării cariera mea politică. Eu am fost un parlamentar PDL conştiincios, care şi-a respectat angajamentele luate faţă de partid. Eu am susţinut întotdeauna Guvernul şi am votat aşa cum ne-a dictat partidul. Pe de altă parte, nu partidul m-a trimis în Parlament, ci oamenii pe care îi reprezint”, a declarat Mircea Banias. Interesantă alăturare de cuvinte...