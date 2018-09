Pleşoianu desfiinţează SCRISOAREA din PSD: Lăsaţi textele de #gâgă

Parlamentarul PSD Liviu Pleşoianu contestă, punct cu punct, scrisoarea anti-Dragnea din PSD şi spune că oricare ar prelua partidul, dacă nu este o unealtă pentru sistem, atunci va ajunge ţintă. Pleşoianu acuză că scrisoarea ar fi fost pregătită încă din luna august.

"Voi începe cu concluzia în ceea ce mă priveşte: ca simplu cetăţean, am fost scârbit când am văzut cum îşi bat joc Victor Ponta şi Crin Antonescu de VOTURILE mele din 2012! Ei bine, am decis să intru în politică în 2016 tocmai pentru a NU îi mai lăsa pe alţii să îşi bată joc încă o dată de voturile oamenilor! Exact din acest motiv, redactez şi public această contra-scrisoare. Ea le este adresată nu numai membrilor CEx, ci tuturor românilor care ne-au votat în 2016.

Voi începe printr-o analiză pe textul scrisorii mega-reformatorilor din PSD, apoi vă voi aminti câteva fraze esenţiale rostite de semnatarii şi susţinătorii halucinantei epistole:

1. Laitmotivul scrisorii este acela că Liviu Dragnea trebuie să se retragă deoarece situaţia sa juridică îl transformă într-o „vulnerabilitate” pentru partid. Autorii repetă obsesiv cuvântul „vulnerabilitate”, în ideea că orice ar încerca partidul să elaboreze/voteze în materie de legislaţie penală este pus sub semnul întrebării de către cei care consideră că totul e făcut pentru a-l scăpa pe Liviu Dragnea.

Păi, dragi reformatori, ţin să vă aduc la cunoştinţă câteva lucruri care se pare că v-au scăpat:

a. Oricare din voi ar prelua conducerea partidului, dacă n-ar fi doar o unealtă a Sistemului securist, s-ar transforma în secunda doi în ţintă. I s-ar face dosar de către procurori minunaţi de tipul Onea sau Portocală, sub oblăduirea la fel de minunaţilor Lazăr şi Kovesi. Ar fi simultan aruncat în malaxorul #PROPAGANDEI Noii Securităţi, iar toate strigătele democraţilor diezului ar trece instantaneu de la „MU.E Dragnea” la „MU.E Firea / Stănescu / Ţuţuianu / Bădălău / Tudose / Grindeanu / Ciolacu /Negoiţă (...)”, la fel cum s-a trecut de la „PUIE MONTA” la „MU.E DRAGNEA” (spus direct, fără fineţuri, că doar băieţii ne-au anunţat că au trecut la „NEXT LEVEL”)..", scrie Liviu Pleşoianu, pe Facebook.

Acesta precizează că printre parlamentarii şi semnatarii scrisorii se află persoane cu dosare penale.

"Ca atare, dacă mergem până la capăt pe firul gândirii revoluţionare a semnatarilor scrisorii, ar trebui ca toţi parlamentarii şi primarii PSD cărora li se fac dosare să îşi dea demisia imediat, pentru a nu „vulnerabiliza partidul”. Sigur, ar fi complet stupid, pentru că EXACT aşa a controlat şi continuă să controleze politica românească Noua Securitate – se fac dosare penale pe bandă rulantă, apoi vine aparatul de #PROPAGANDĂ şi cere „demisia #PENALILOR”. Ar fi complet stupid, dar asta e... gândirea semnatarilor scrisorii...", spune Pleşoianu.

"d. Treaba asta cu „vulnerabilitatea juridică” a lui Liviu Dragnea se aseamănă până la identitate cu sublima campanie USR-CIOLOŞ-#REZIST intitulată „Fără #PENALI în funcţiile publice”. Păi dacă aşa credeţi, dragi semnatari, nu vreţi voi să vă alăturaţi USR? Nu vreţi voi să nu vă mai bateţi joc de cei care ne-au votat tocmai pentru că au opinii fundamental diferite de cele susţinute de distinşii de la USRi?

2. Spuneţi că „Agenda publică a fost acaparată de teme precum Corupţia, schimbările din Justiţie, „Statul Paralel”, de protocoalele de colaborare cu SRI.” Sincer, cred că vi s-a umflat capul şi chiar aţi ajuns să aveţi impresia că scorul obţinut de PSD vi se datorează în primul rând vouă. NU, închipuiţilor, scorul PSD li se datorează în primul rând JURNALIŞTILOR (puţini la număr) care au luptat mai bine de un deceniu la baionetă, la firul ierbii cu acest sistem sinistru care îşi duce acum, prin voi, ultima bătălie. LOR li se datorează în primul rând scorul PSD, nu vouă! Voi doar aţi contabilizat voturi pentru că cei mai mulţi dintre alegători au crezut în determinarea voastră de a face „dreptate până la capăt”! EXACT pentru că agenda publică a fost „acaparată” de dezvăluirile despre abuzuri aţi ajuns voi să fiţi votaţi de atâta lume!

Aveţi decenţa de a nu îi jigni nici pe jurnaliştii de la Antena 3 (din rândurile cărora reformatoarea #FIREA a făcut parte), nici pe jurnaliştii de la România TV, nici pe jurnaliştii de la Luju.ro, nici pe toţi ceilalţi jurnalişti care au riscat şi riscă în continuare enorm luptând împotriva abuzurilor! Şi, mai presus de toate, aveţi decenţa să nu îi jigniţi nici pe MILIOANELE DE ROMÂNI care ne-au dat votul lor în decembrie 2016 tocmai pentru că au avut încredere că VOM LUPTA împotriva Noii Securităţi!

3. Cel mai grav lucru pe care îl scrieţi este însă acesta: „PSD se află într-un război permanent, purtat pe prea multe fronturi, cu o parte importantă a societăţii româneşti: Preşedintele României, partidele politice din opoziţie, SRI, SPP, Ministerul Public, DNA, societatea civilă etc.” Este absolut inutilă citirea întregii epistole a marilor reformatori din PSD. E suficient să ne oprim la punctul 2 ca să înţelegem cu precizie despre ce este vorba:

Carevasăzică, PSD e partidul cel rău care a pornit un război cu „o parte importantă a societăţii româneşti” reprezentată de Preşedintele cel bun, USR-ul cel bun, SRI-ul cel bun, SPP-ul cel bun, Ministerul Public (Lazăr) cel bun, DNA (Kovesi) cea bună, „societatea civilă” (#REZIST) cea bună…

Carevasăzică, nu Preşedintele României calcă în picioare Constituţia cu maximă satisfacţie, nu USR-ul şi PNL-ul fac politică apelând, ca resursă ideologică, la „MU.E”, nu SRI-ul controlează Justiţia prin „câmpul tactic”, nu Kovesi şi Lazăr controlează ţara prin forţa cătuşelor. Nu, PSD-ul cel rău intră în război cu toate aceste instituţii şi fiinţe absolut minunate…

Am înţeles, distinşi semnatari – trebuie să fie bine ca să nu fie rău şi e necesar să facem pace cu instituţiile şi persoanele enumerate mai sus. Bun, să faceţi voi pace. Nu contaţi pe mine pentru aşa ceva! Şi nici pe cei care ne-au votat…

Lăsaţi textele astea de #GÂGĂ, prin care încercaţi să convingeţi că veţi duce voi reforma Justiţiei mai departe! Fiind totuşi fiinţe dotate cu inteligenţă, presupun că realizaţi că oricine ar duce pe bune reforma mai departe s-ar transforma în ţintă predilectă în secunda doi! Şi, tot în secunda doi, s-ar năpusti asupra sa exact acea „parte importantă a societăţii româneşti” reprezentată de Preşedintele cel bun, USR-ul cel bun, SRI-ul cel bun, SPP-ul cel bun, Ministerul Public (Lazăr) cel bun, DNA (Kovesi) cea bună, „societatea civilă” (#REZIST) cea bună…"

Deputatul PSD face referire şi la „criza de neîncredere în partid” şi proteste, aşa cum precizează semnatarii scrisorii. "Când îmi transmiteţi că „cetatenii care protesteaza in Piata Victoriei sunt romani”, să nu uitaţi să îmi transmiteţi în acelaşi timp şi că cetăţenii care NU protestează în Piaţa Victoriei sunt tot români. Cu alte cuvinte, în viitoarele dumneavoastră discursuri, aştept cu maxim interes să vă aud vorbind şi despre cei care au cu totul alte opinii faţă de cei care protestează în Piaţa Victoriei. Pentru că, deşi poate vi se va părea surprinzător, şi cei care NU protestează sunt tot români. Ba chiar – dacă mă înşel, vă rog să mă corectaţi! – printre cei care NU protestează în Piaţa Victoriei sunt mult mai mulţi dintre cei care v-au votat pe dvs. primari/parlamentari decât se regăsesc printre cei care protestează în Piaţa Victoriei... (...) 5. Spuneţi că e doar o coincidenţă faptul că cereţi demisia lui Liviu Dragnea la doar câteva zile după ce Klaus Iohannis le cerea membrilor PSD să îl dea jos pe Liviu Dragnea. În data de 13 august, Iohannis zicea aşa: „PSD trebuie să înţeleagă că actuala conducere a partidului şi a Guvernului este profund nocivă, cu efecte nebănuite pe termen lung. Fac un apel la membrii PSD să ia foarte în serios protestele din aceste zile.”

Apoi, dragi semnatari, faceţi gafa de a publica pe 19 septembrie o scrisoare unde apare acest text: „Acţiunile de protest anunţate pentru lunile septembrie şi octombrie 2018 vor...”.

Pe bune!? Luna septembrie tocmai se încheie. Putem emite atunci suspiciunea rezonabilă că acest text a fost redactat încă din luna august? #DataViitoareFiţiMaiDeştepţi

6. Mai adăugaţi ceva absolut monstruos: „Instalarea neîncrederii externe în PSD, pe fondul percepţiei că sunt atacate instituţiile statului de drept şi Justiţia. PSD nu a fost capabil să explice convingător, în plan extern...”

Ei, aici chiar începeţi să frizaţi #PENIBILUL! Eu însumi m-am deplasat la Bruxelles şi la Strasbourg şi le-am comunicat tuturor europarlamentarilor şi tuturor membrilor APCE (mai puţin gaşca Macovei) situaţia reală din ţară, modul cum a acţionat şi acţionează Noua Securitate. Am transmis de asemenea numeroase scrisori, am vorbit direct în limba engleză la mitingul PSD astfel încât mesajul să ajungă peste tot. Răzvan Savaliuc, de la Lumea Justiţiei, le-a trimis celor de la Bruxelles un raport (în engleză şi germană) despre tot ce s-a întâmplat în România... Cum puteţi pretinde că nu s-a explicat convingător? ...Şi pe cine, mă rog, vreţi voi să convingeţi? Pe unul ca Juncker, care a demisionat din funcţia de premier tocmai pentru că serviciul secret din Luxemburg (aflat, prin lege, sub directa sa autoritate) a interceptat ilegal politicieni şi membri ai societăţii civile? Pe unul ca Timmermans, care avea tupeul, chiar la Bucureşti, să certe presa că face rău... Justiţiei atunci când dezvăluie abuzurile unora ca Onea şi Portocală? Pe aceste personaje spuneţi voi că nu le-am convins!??

7. Închei prin a vă spune că românii nu sunt deloc „IRITAŢI” de faptul că se vorbeşte despre resursele româneşti, de faptul că se vorbeşte despre Legea OFFSHORE. Iar faptul că vă propuneţi „ajustarea cadrului legislativ şi normativ privind exploatarea resurselor naturale în baza principiului maximizării beneficiilor pentru români ÎN CONDIŢIILE ASIGURĂRII UNUI CADRU ATRACTIV PENTRU INVESTITORI”, pentru mine şi pentru MILIOANE de români înseamnă TOT ce se poate citi printre rânduri...",., se mai arată în scrisoarea lui Pleşoianu.

În final, acesta prezintă declaraţii anterioare ale semnatarilor sau susţinătorilor scrisorii, care contrazic poziţia lor actuală.

"Robert NEGOIŢĂ: „Nu am înţeles , din ceea ce aţi afirmat, sintagma „primar PSD”. Ţin să vă aduc la cunoştinţă că eu sunt Primarul Sectorului 3...”

„Oamenii care ies să se bată în Piaţa Victoriei din punctul meu de vedere sunt aceia care au rămas fără speranţă, iar treaba asta se întâmplă din cauza unor ticăloşi care nu-şi fac treaba sau o fac prost... ”

„Aş vrea să reiterez ceea ce am spus şi cu alte ocazii. DA, ŞI EU SIMT NEVOIA UNEORI SĂ IES ÎN PIAŢA VICTORIEI!”

Gabriela FIREA: „Această discuţie nesfârşită vizând Statul Paralel, acest subiect nu este atât de agreat de... de către români în general.”

„Discuţiile despre toate aceste subiecte – conducerile parchetelor, şefii de parchete, servicii de informaţii şi conducerile acestora, legi de securitate, statul paralel, Legea OFFSHORE – IRITĂ electoratul de stânga!”

Marcel CIOLACU: „Nu putem asista la izolarea României pe plan extern şi la asocierea ei cu state sancţionate şi puse la colţ pentru nerespectarea valorilor şi principiilor europene.”

„Problemele personale ale lui Liviu Dragnea fac ca modificările la legile justiţiei să nu poată fi realizate. În locul unei consultări, avem de-a face cu nişte decizii impuse unilateral. IAR SOCIETATEA RĂSPUNDE PE BUNĂ DREPTATE LA ACEST COMPORTAMENT. Susţin modificările legilor justiţiei, dar făcute de o manieră corectă prin consultarea tuturor părţilor implicate.”

Adrian ŢUŢUIANU: „N-am nicio îndoială că condamnarea lui Dragnea din dosarul ”Referendumul” e una politică, dar percepţia publică e cu totul alta. Foarte mulţi ne-aţi acuzat că tot ce facem sunt acte venite în sprijinul unui om, ceea ce e neadevărat. Sunt lucruri ce trebuie corectate, DAR TREBUIE SĂ ŢINEM CONT DE PERCEPŢIA PUBLICĂ.”

Mihai TUDOSE: „EU NU CRED CĂ CINEVA DIN DNA AR FI ATÂT DE DETERMINAT SĂ FACĂ NIŞTE DOSARE PE BANDĂ RULANTĂ UNOR NEVINOVAŢI ca să remanieze Guvernul. Nu se joacă nimeni cu aşa ceva. Chiar dacă mai există derapaje, am încredere că lucrurile nu se pot duce în halul ăsta!”

Sorin GRINDEANU: „Apreciez că AU FOST PROTESTE ÎN ORDINE, APRECIEZ FOARTE MULT CREATIVITATEA DE CARE MULŢI DINTRE PROTESTATARI AU DAT DOVADĂ. Mesajele le-am înţeles. Faptul că noi şi Guvernul pe care îl conduc am luat decizia de a abroga OUG 13 e dată de următorul lucru: chiar dacă iei o decizie care poate fi discutabilă, DACĂ ÎN SOCIETATE APAR MANIFESTĂRI, PROTESTE, ÎNSEAMNĂ CĂ DECIZIA NU A FOST CORECTĂ ŞI TREBUIE S-O RETRAGI. LUCRUL ĂSTA L-AM FĂCUT.”

CONCLUZII:

1. Răfuielile dumneavoastră interne NU mă interesează absolut deloc! M-am ţinut departe de orice grupare din PSD, tocmai pentru că pe mine mă interesează doar OAMENII CARE NE-AU VOTAT! Atât! N-o să fiu niciodată „omul lui Firea” sau „omul lui Dragnea” sau „omul lui X / Y / Z”. Sunt doar un om liber şi aşa voi rămâne!

2. PSD nu a primit voturi doar pentru programul de guvernare. PSD a primit voturi în primul rând pentru a elibera ţara asta din strânsoarea HIDREI! Şi exact asta se va întâmpla! Toţi sclavii Noii Securităţi care vor să pună mâna pe PSD pentru a-l transforma într-o anexă vor avea de a face cu mine şi cu MILIOANELE de Oameni care ne-au votat! Vă promit!

3. Când încep brusc să te laude ăia care, până ieri, îţi urau să dispari de pe planetă, înseamnă că ai ajuns rău, foarte rău... Când mai ai puţin şi te apleci ca să le legi şireturile celor care vituperau recent împotriva ta, celor care savurau noapte de noapte vise umede cu tine evaporându-te din galaxie, înseamnă că TE-AI DEGRADAT GRAV! Când te apuci să-ţi cauţi aliaţi în unii care te voiau dezintegrat, când de adepţii democraţiei DIEZULUI te vrei reevaluat, înseamnă că_caracterul tău e iremediabil DEFORMAT!"