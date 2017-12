Pleșoianu îl atacă pe Tudose: „Îmi e atât de #SCÂRBĂ!“

23:54:29 / 10 Octombrie 2017

Un limbric , mic , mic ...

Ratatul asta este prea mic si prea prost ca sa mai conteze in influentarea opiniei publice , intr-un sens , sau intr-altul ! Oricum am lua-o PSD-ul va pierde totul daca mai merge pe mana lui Dragnea ! Omul este defect , paranoic , totul rotindu-se in jurul ideii de a scapa de condamnare si de a face totul cu partidul in acest sens ...