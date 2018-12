Pleşoianu le cere lui Iohannis şi Dăncilă să clarifice „problema“ Grupului Etnic German

Deputatul PSD Liviu Pleşoianu le-a cerut lui Klaus Iohannis şi Vioricăi Dăncilă să clarifice dacă dobândirea de către FDGR a calităţii de succesor în drepturi faţă de Grupul Etnic German a încălcat Tratatul de Pace de la Paris, din 1947, care prevedea măsuri împotriva organizaţiilor fasciste.

„Consider că aveţi datoria, faţă de poporul român, să vă implicaţi grabnic şi să prezentaţi PUBLIC, cu celeritate, un răspuns, un punct de vedere şi o soluţie cu privire la următoarea problemă: Sentinţa civilă nr. 2790, din 28 mai 2007 (prin care este admisă cererea Forumul Democrat al Germanilor din România şi se constată „calitatea de succesor în drepturi faţă de Grupul Etnic German”), reprezintă o încălcare a Convenţiei de Armistiţiu din 12 septembrie 1944? Încalcă această sentinţă judecătorească Tratatul de Pace de la Paris din 10 februarie 1947? Încalcă această sentinţă Decretul - Lege nr. 485 din 7 octombrie 1944 (semnat de Regele Mihai I), prin care „Statul Român devine titularul tuturor drepturilor aparţinând Grupului Etnic German, subrogându-se acestuia”, în condiţiile abrogării Legii nr. 830 din 21 noiembrie 1940 pentru constituirea Grupului Etnic German din România?”, afirmă Liviu Pleşoianu în scrisoarea deschisă adresată principalilor decidenţi politici.

Scrisoarea deschisă este adresată ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, ministrului de Externe, Teodor Meleşcanu, premierului Viorica Dăncilă, preşedintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, printre adresanţi fiind şi ÎCCJ, Procurorul General Augustin Lazăr, CSM şi „nu în ultimul rând, ci chiar în primul”, Preşedintele României, Klaus Iohannis.

Documentul cuprinde o serie de „repere” legale, printre care Tratatul de Pace de la Paris, din 1947, potrivit căruia România a luat măsuri pentru dizolvarea tuturor organizaţiilor de tip fascist.

„Conform Constituţiei României, Art. 11, alin. (1): „Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte”. Conform Convenţiei de Armistiţiu din 12 septembrie 1944, art. 15: „Guvernul Român se obligă să dizolve imediat toate organizaţiile pro-hitleriste de tip fascist aflate pe teritoriul românesc” (...) „nepermiţând în viitor existenţa unor organizaţii de acest fel”. Conform Tratatului de Pace de la Paris din 10 februarie 1947, art. 5: „România, care, în conformitate cu Convenţiunea de Armistiţiu, a luat măsuri pentru dizolvarea tuturor organizaţiunilor de tip fascist pe teritoriul român” (...) „nu va îngădui în viitor existenţa şi activitatea unor organizaţiuni de această natură care au drept scop lipsirea poporului de drepturile sale democratice”.

Conform Decretului - Lege nr. 485 din 7 octombrie 1944, art. 1: „Dispoziţiunile legii nr.830 din 21 noiembrie 1940, pentru constituirea Grupului Etnic German, sunt şi rămân abrogate. Statul Român devine pe data prezentei legi proprietar al bunurilor aparţinând Grupului Etnic German din România. Prin efectul acestei legi, bunurile aparţinând Grupului Etnic German sunt lovite de indisponibilitate, fără îndeplinirea vreunei formalităţi. Pe aceeaşi dată Statul Român devine titularul tuturor drepturilor aparţinând Grupului Etnic German, subrogându-se acestuia. Instanţele de acte funciară vor proceda din oficiu la efectuarea înscrierilor drepturilor Statului Român ca proprietar al acestor bunuri””, potrivit sursei citate.

Senatorul PSD Liviu Pop a publicat, pe 24 august, hotărârea prin care instanţa <constată calitatea de succesor în drepturi al FDGS faţă de Grupul Etnic German>, ca răspuns al criticilor primite după ce a catalogat Forumul German drept o „organizaţie nazistă”.

„Nu am nimic cu etnicii germani şi respect orice minoritate din România, însă reacţia unora din ţară şi din străinatate mă obligă să detaliez cele spuse ieri în emisiunea de la postul Antena 3. Am spus atunci că am lecturat în presa vremii despre faptul că Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu este continuatorul Grupului Etnic German (organizaţie fascistă). Am ataşat cererea de chemare în judecată a FDGS prin care se solicita următorul lucru: <Vă rugăm să constataţi calitatea de succesor în drepturi al organizaţiei noastre faţă de Grupul Etnic German (Deutsche Volksgruppe)>. Ataşez şi hotărârea judecătorească prin care instanţa admite cererea formulată de FDGS si <constată calitatea de succesor în drepturi al FDGS faţă de Grupul Etnic German>. Întrebare: Au făcut Primăria Sibiu (primar Klaus Werner Iohannis), Consiliul Municipal Sibiu sau FDGS apel în 15 zile la această hotărâre, aşa cum spune hotărârea judecătorească că aveau dreptul?”, a scris Liviu Pop pe pagina sa de Facebook.

Senatorul PSD afirmase, cu o zi înainte, că preşedintele României, Klaus Iohannis, a condus o organizaţie care este un continuator al unui forum german nazist. Două luni mai târziu, pe 3 octombrie, membrii CNCD l-a sancţionat cu avertisment pe Liviu Pop,considerând că afirmaţiile acestuia constituie faptă de discriminare.