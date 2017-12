Pletea, triplu campion național de juniori la tenis de masă

Sala „Romeo Iamandi” din Buzău a găzduit, în perioada 20-22 mai, Campionatele Naționale de tenis de masă pentru juniori, competiție la care constănțenii Cristian Pletea și Mihaela Plăeașu, ambii de la LPS „Nicolae Rotaru”, au cucerit cinci medalii. Considerat una dintre marile speranțe ale tenisului de masă românesc, Pletea și-a demonstrat din nou valoarea și a devenit triplu campion național: la individual, după ce a trecut în finală de Cristian Chiriță (CS Pristavu Câmpulung), la dublu masculin, împreună cu Dragoș Oprea, și la dublu mixt, alături de Adina Diaconu. „La dublu mixt a fost ușor, însă la dublu masculin am avut probleme destul de mari. Și în semifinală, și în finală am câștigat cu 3-2. În ultimul act, am fost conduși cu 2-0 și 10-6, dar am revenit extraordinar. Nici eu nu știu cum am reușit! La individual a fost ușor până în finală, când l-am învins destul de greu pe Chiriță”, a povestit campionul. În întrecerea feminină, Plăeașu a urcat de două ori pe podium: la individual, unde a încheiat pe poziția a treia, și la dublu mixt, împreună cu Cristian Chiriță.

BRONZ PENTRU CS FARUL ȘI CS TOP SPIN 08

Tot în cursul acestei săptămâni s-au disputat și ultimele meciuri din cadrul Superligii Naționale pe echipe, atât la feminin, cât și la masculin. În întrecerea feminină, CS Farul Constanța, în componența Ana Maria Sebe, Mihaela Plăeașu, Alina Zaharia și Timeea Urszuly, sportive pregătite de Viorel Filimon și Liliana Sebe, a cucerit medaliile de bronz, impunându-se în manșa secundă a disputei cu CSM Bistrița, pe teren propriu, cu 5-0, după a câștigat și în deplasare, cu 5-3. Titlul național a fost cucerit de CS Dumbrăvița, care a trecut în finală de Politehnica Iași, la setaveraj, după ce ambele echipe s-au impus pe propriul teren cu 5-3. În competiția masculină, CS Top Spin 08 Constanța, în formula Cristian Pletea, Rareș Sipoș și Darius Țernea, a încheiat pe ultima treaptă a podiumului, învingând în finala mică pe CS Politehnica Cluj-Napoca, atât în tur, cât și în retur, cu același scor, 5-3. Medaliile de aur au fost adjudecate de CS Mioveni, învingătoare în ultimul act în disputa cu CS Pristavu Câmpulung, cu 5-1 în tur și 5-2 în retur.

CALIFICATE LA JOCURILE OLIMPICE

Federația Română de Tenis de masă a anunțat oficial că echipa feminină a României, formată din constănțeanca Eliza Samara, Daniela Dodean-Monteiro și Bernadette Szocs, s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Rio. Proaspăt transferată la echipa franceză Metz TT, după șase ani petrecuți la Fenerbahce Istanbul, Samara va lua startul și în proba individuală feminină, unde s-a calificat și Daniela Dodean-Monteiro, în timp ce Ovidiu Ionescu și Adrian Crișan vor evolua în proba individuală masculină.

