Plimbări gratis cu autobuzul electric

07:55:23 / 05 Iunie 2015

waaaw "in esclusivitate pe curent electric"

Ma parca am un deja-vu, sau visez? Da asa am niste amintiri ca noi am fost mai europeni si bio si toate cele inainte sa "fie la moda"... da nu, cred ca doar am halucinatii, n-am avut noi transport public electrict in Constanta, ca daca aveam nu cred ca se gasea vreun dobitoc de-si spune primar sa-l desfiinteze.