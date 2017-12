Plîngere penală împotriva lui Oscar Beneş

Prin aplicarea politicii haotice a algoritmului de partid, Alianţa PNL - PD a început, în urmă cu doi ani, o amplă campanie de "epurare" a directorilor institituţiilor descentralizate care nu făceau parte din sistemul noilor guvernanţi. Iar, cel mai important criteriu în alegerea candidaţilor la posturile de conducere s-a dovedit a fi carnetul de partid. În condiţiile în care tocmai începuse procesul de evaluare şi recalculare, iar numărul beneficiarilor plasa Casa Judeţeană de Pensii (CJP) în topul celor mai mari din întreaga ţară, democraţii constănţeni au adus în fruntea instituţiei un director… pregătit "să dea milităria jos din pod". La propriu, întrucît chiar din primele zile de la instalarea în funcţie, Oscar Beneş a început să facă instrucţie cu angajaţii, în vreme ce aşa - zisa toleranţă zero faţă de cozile interminabile de la ghişee a fost doar o vorbă-n vînt. Pensionarii constănţeni au învăţat că a fi bătrîn înseamnă, în multe cazuri, a fi umilit, iar o audienţă la "dom’ director", un proces mult mai complicat decît intrarea într-o zonă militarizată. Baricadat în biroul transformat în cazemată, pensionarul director al Casei de Pensii s-a arătat inflexibil la problemele reale ale celor vîrstnici. Lăudat de unii şefi de partid, criticat de alţi colegi şi de pensionarii care îşi cerşeau drepturile la ghişee, fostul militar de carieră nu a înţeles niciodată că un bun comandant este cel care înţelege necazurile celor din subordinea sa. Managementul defectuos a dus instituţia constănţeană pe ultimul loc în ţară la ritmul de soluţionare a cererilor, însă dimensiunea haosului creat de "perioada Beneş" a devenit evidentă doar după suspendarea sa din funcţie.

Dosare nerezolvate din 2005

În urma anchetei administrative, comandate, luna trecută, de noul preşedinte al Casei Naţionale de Pensii şi alte drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS), Mariana Cîmpeanu, inspectorii de control au rămas îngroziţi de ceea ce au găsit pe litoral: bani publici contractaţi în afaceri dubioase cu case de avocatură, dosare de recalculare nesoluţionate de mai bine de doi ani şi mii de dosare pe rolul instanţelor constănţene. "Am fost şi la conducerea altor instituţii, însă niciodată nu m-am aşteptat să găsesc o situaţie atît de complicată. Avem aproape 10.000 de oameni care nu au nici acum dosarele recalculate, cazuri grave, în care oamenii au stat ani întregi fără niciun venit, în timp ce termenele legale nu au fost respectate nici măcar în privinţa beneficiarilor legilor speciale. Este vorba despre 2.500 de constănţeni care au fost strămutaţi din Bulgaria sau Basarabia şi care aşteaptă şi acum să le fie soluţionate cererile", a declarat noul director interimar al CJP Constanţa, Carmen Răducu. Ca orice manager incompetent de instituţie de stat, Oscar Beneş a încercat să echilibreze situaţia generată de propria incapacitate de conducere, blocînd anumite posturi, deşi instituţia nu a stat niciodată prea bine la capitolul personal. "Am constatat că deşi instituţia avea un compartiment juridic, fostul director a angajat o casa de avocatură, blocînd, inexplicabil, două posturi de jurist. Pentru rezolvarea acestei situaţii, vom organiza un concurs de ocupare a posturilor în două - trei săptămîni. Este o perioadă foarte grea pentru mine să aduc activitatea pe linia de plutire, însă am convingerea că voi rezolva acest lucru", a mai spus Carmen Răducu.

Anchetarea lui Beneş bate pasul pe loc

Demarată cu surle şi trîmbiţe, ancheta CNPAS a intrat rapid într-un con de umbră. Imediat după ce a aflat de suspendarea sa din funcţie, Oscar Beneş a dat bir cu fugiţii. În aceste condiţii, măsura administrativă aplicată de Mariana Cîmpeanu a fost anulată de concediul medical al fostului director al Casei de Pensii. "Deocamdată, nu putem face nimic, întrucît Oscar Beneş este în concediu medical şi trebuie să aşteptăm pînă cînd se întoarce la serviciu. Pînă în prezent, a fost chemat de două ori în faţa Comisiei de Disciplină, însă a refuzat să vină", a declarat Mariana Cîmpeanu. Soldat indisciplinat atunci cînd vine vorba despre responsabilitatea de care ar fi trebuit să dea dovadă, Oscar Beneş mai trebuie să răspundă şi pentru debitele create în perioada pe care ar fi trebuit să o aibă cît a condus una din cele mai grele instituţii constănţene. "Probabil a înţeles că a fost un manager incompetent, însă refuză să îşi asume greşelile. A creat multe debite cît a fost director, a creat tensiune între salariaţi şi a pătat imaginea insituţiei. Pentru prejudiciile aduse pînă la suspendarea din funcţie, vom formula plîngere penală împotriva lui Oscar Beneş", a încheiat Mariana Cîmpeanu.