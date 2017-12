Plîngere penală împotriva rudelor elevei ucise pe „zebră”

Suferinţa familiei Tiecar pare să nu se mai termine. La două zile după ce au aflat că fiica lor a murit din cauza vătămărilor suferite în urma accidentului rutier, mama fetei a aflat că mai mulţi membri ai familiei riscă să fie cercetaţi penal. Felicia Tiecar spune că a aflat de la poliţiştii care anchetează acest caz că şoferul maşinii, Iulian Moise, a depus o plîngere împotriva celor care l-au atacat după ce a lovit fetele pe trecerea de pietoni. „Nu am primit nici măcar un telefon din partea şoferului, nu îi pasă că a luat viaţa unei fete de 14 ani. Am văzut radiografia pe care i-au facut-o la cap. Nu mai era nici măcar un os întreg. Azi am aflat că şoferul este cercetat în libertate, că nu este un pericol. A luat viaţa fetei mele şi a nenorocit încă un copil şi ei spun că nu este un pericol. Am vorbit cu cei de la poliţie şi mi-au spus că şoferul a depus plîngere pentru că a fost agresat, vrea acum să ne tragă tot pe noi în justiţie. Este strigător la cer... el este acum cu familia lui, să vină să o vadă pe Lisa Maria, să vadă ce i-a făcut”, a spus mama fetei, Felicia Tiecar. Rude, prieteni şi colegi de şcoală au venit să îşi ia la rămas bun de la adolescentă şi au aprins o lumînare pentru ea. Colegilor de clasă cu greu le vine să creadă că Lisa nu mai este printre cei vii. „A fost colega mea din clasa a doua. Era o fată cumsecade, a fost un coleg exemplu şi nu a deranjat pe nimeni niciodată. Era plină de viaţă şi avea o fire foarte veselă“, a povestit Cezar Petru Carp. „Eram prietene de familie, ne întîlneam şi în afara şcolii, era o prietenă de nădejde“, a adăugat Violeta Bosînciuc. „Anul acesta am preluat clasa în care se afla Lisa Maria. Era o fata modestă, cuminte, sociabilă şi la locul ei. Nu a creat niciodata probleme. Avea rezultate bune la învăţătură şi este o pierdere majoră. Luni am fost cu colegii de clasă şi ne-am luat la revedere de la ea“, a spus Elisabeta Deleanu, diriginta Lisei Maria.

Trecere de pietoni blestemată

Profesorii Şcolii 20 la care învăţa Lisa Maria spun că trecerea de pietoni de pe bulevardul I.C. Brătianu a distrus multe familii. Elevii şcolii dar şi ai liceelor din apropiere sînt în permanenţă în pericol din cauza şoferilor. „Aproape în fiecare an şcolar am avut incidente. Au fost copii loviţi de maşini din cauza şoferilor care nu au avut o conduită preventivă. Nu au încetinit, pur şi simplu au trecut fără să se uite. În urmă cu patru ani, chiar din clasa Lisei, un elev a fost agăţat de un TIR de breteaua ghiozdanului şi a fost tras sub roţile maşinii. Ionuţ Dima a murit pe loc din cauza rănilor grave pe care le-a suferit. Anul trecut, două fetiţe din clasa a IV-a au fost lovite de o maşină pe aceeaşi trecere. Una dintre ele a stat în spital aproape trei luni, am înţeles că şoferul a fugit şi de la locul faptei“, a declarat Maria Panov, directorul Şcolii 20. Cadrele didactice spun că vor ca această trecere să fie semaforizată pentru a se evita pe viitor astfel de tragedii. Cea de-a doua victimă a accidentului de duminică seară, Nicoleta Lungu, se află în continuare internată în Clinica de Pediatrie a Spitalului Clinic Judeţean Constanţa. Medicii spun că starea ei este stabilă, însă din cauza loviturii la cap nu îşi mai aduce nimic aminte. Cele două fete, Lisa Maria Tiecar şi Nicoleta Lungu, practicau atletismul la Clubul Sportiv Farul. Evelina Lisenco, antrenoarea fetelor, spune că ele se numărau printre cele mai bune eleve pe care le are. Mai mult, Nicoleta trebuia să intre într-un nou program de antrenament, mai complex, pentru concursurile programate anul viitor, iar săptămîna aceasta trebuia să participe la un concurs din Slobozia. Acum, mama Nicoletei se roagă ca fractura suferită la gamba dreaptă să nu îi distrugă fiicei sale cariera sportivă. Reamintim că tragicul accident a avut loc duminică după amiază, pe bulevardul I.C. Brătianu, din Constanţa, la trecerea de pietoni din dreptul Liceului Agricol Palas. Iulian Moise, de 35 de ani, din Constanţa, aflat la volanul unui autoturism marca Skoda, înmatriculat CT 20 WID, nu a oprit la trecerea de pietoni şi a lovit în plin două adolescente care traversau regulamentar. În urma impactului, Lisa Maria Tiecar a fost proiectată pe contrasens, unde a fost lovită de o altă maşină. Adolescenta împreună cu prietena ei, Nicoleta Lungu, au fost transportate în stare critică cu ambulanţele la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Sosite la locul accidentului, rudele fetelor lovite de maşină au tăbărît pe şoferul vinovat şi au început să-l lovească. Norocul acestuia a fost că mai mulţi jandarmi aflaţi în zonă au intervenit şi l-au scos din mîinile oamenilor furioşi.