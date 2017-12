Ploaie de stele

Perseidele au oferit aseară cel mai frumos spectacol al stagiunii celeste de vară din acest an. Ca-n fiecare august, ploile de stele încântă privirile tuturor. Perseidele au atins intensitatea maximă azi noapte, când s-a putut vedea cu ochiul liber, în medie, un meteor pe minut. Fenomenul apare în special în ultima lună a verii, când temperaturile sunt mari. În fiecare vară, Pământul traversează, în perioada 17 iulie - 24 august, un nor de meteori. „În orice loc de pe plajă, ferit de lumini de la hoteluri sau restaurante, se poate observa ploaia de meteoriţi. Este un spactacol unic al verii“, a declarat Constanţa Diamandi, muzeograf la Planetariul Constanţa. Anul acesta, pentru teritoriul României se întrunesc cele două condiţii esenţiale care pot face din activitatea Perseidelor un adevărat spectacol ceresc: absenţa lunii de pe cer şi perioada de maximum preconizată a avea loc. Viteza de deplasare a meteorilor Perseide în atmosferă este de 59 km/secundă. Pentru o vizibilitate bună este bine ca cerul să fie senin, lipsit de nori şi să nu existe lumini artificiale puternice în zonă. Mai exact, spectacolul de lumini cereşti poate fi observat mai bine în afara oraşelor, departe de aerul poluat şi de luminile artificiale. Până pe 24 august, iubitorii acestui fenomen încă mai pot observa cu ochiul liber ploile de stele.