Plogging pentru Romania, miscare ecologica prin sport, vine la Constanta!

Plogging pentru Romania este o miscare ecologica prin sport, ce curata de gunoaie padurile din tara, cu sprijinul voluntarilor. Editia 3 a proiectului are loc in acesta vara si ajunge la Constanta in weekendul 12 - 13 septembrie 2020, pentru a curata parcul Tabacarie si plaja Neversea.

Cei interesati sa se alature proiectului si sa devina voluntari trebuie sa se inscrie in acest formular, precizand ziua in care doresc sa participe: http://plogging.ro/voluntari/.

Orice doreste se poate inscrie, nu exista limita de varsta, puteti veni in familie sau impreuna cu prietenii. Participarea la activitatile sportive este optionala. Voluntarii trebuie sa doneze doar timp si elergie, organizatorii ofera toate materialele pentru desfasurarea activitatii, inclusiv masa de pranz.

Initiatorul proiectului este Asociatia Adrenallina Media, care anunta aici programul si toate detaliile actiunii: https://www.facebook.com/events/3747771411917498

Pana acum, prin actiunile eco sportive Plogging pentru Romania s-au strans aproximativ 10 tone de gunoaie si plastic din zone verzi.

Evenimentul se va derula respectand normele legislative in vigoare privind siguranta in contextul Covid-19: in cadrul actiunilor, grupurile de sportivi amatori voluntari in proiect vor fi impartiti in grupuri de maximum 10 persoane, vor respecta distantarea si vor purta masca de protectie.

Evenimentul din Constanta este realizat in parteneriat cu Asociatia Sportiva SanaSport si Asociatia Health Action Overseas, care isi propune sa sprijine tinerii cu dizabilitati sa se integreze mai usor in societate.

Plogging pentru Romania Editia 3 este finantat de programul Start ONG, lansat de Kaufland Romania si implementat de asociatiaAct for Tomorrow.

Start ONG este un program lansat de Kaufland Romania si implementat de Asociatia Act for Tomorrow. Domeniile vizate sunt: educatie, sanatate, mediu, social si cultura. Valoarea totala a programului este 500.000 euro. Programul Start ONG este cel mai simplificat instrument de finantare comunitara destinat ONG-urilor tinere, institutiilor non-administrative si grupurilor informale/de initiativa.

#Ce inseamna plogging?

Plogging pentru Romania este o miscare ecologica prin alergare si sport din Romania, ce isi propune sa igienizeze zonele verzi, la nivel national, cu ajutorul voluntarilor sportivi amatori.

Proiectul isi propune sa curete de plastic si deseuri, de sticle si gunoi menajer padurile din Romania, sa le lase in urma luminoase, aerisite, curate, asa cum trebuie sa fie mereu. Iar voluntarii vor face asta in alergare sau pe bicicleta, participand la evenimente eco-sportive.

Conceptul acesta de strangere a gunoaielor in alergare poarta numele de plogging, este de origine suedeza si este compus din 2 cuvinte: jogging + plocka up (a ridica, in limba suedeza).

Fiecare editie a programului Plogging pentru Romania presupune cateva ore de strans gunoaie si deseuri, urmate apoi de o tura de alergare, bicicleta, hiking sau alt tip de miscare, in zona proaspat curatata.