Ploi, lapoviţe şi ninsori pentru sfârşitul lunii

Meteorologii estimează, pentru următoarele două săptămâni, o răcire importantă a vremii caracterizată prin scăderi sub zero grade a temperaturilor minime în majoritatea zonelor, precum şi prin valori de până la 8 grade Celsius, în special după data de 22 noiembrie. Regiunile unde frigul se va resimţi cel mai mult şi unde se va depune primul strat de zăpadă sunt: Maramureş, Moldova, Transilvania şi la munte, reiese din prognoza întocmită de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) pentru intervalul 19 noiembrie-2 decembrie. Prognoza ANM relevă faptul că, în zona Dobrogei, vremea se va răci uşor, astfel încât temperaturile maxime vor scădea de la 12 grade în prima zi, până spre 8 grade pe 22 noiembrie. Ulterior, variaţiile termice de la o zi la alta vor fi minore şi nu se va coborî sub 8 grade, iar în cele mai calde zile se vor atinge 10 grade. Temperaturile minime se vor menţine pozitive pe parcursul celor două săptămâni, cu o medie de 2-4 grade, mai ridicate până la 5-6 grade, în primele două nopţi. Între 19 şi 25 noiembrie, zilnic, vor fi posibile ploi slabe sau burniţe, iar în perioada 26 noiembrie-2 decembrie va creşte probabilitatea de apariţie a ploilor. Prognoza ANM, valabilă pentru perioada 19 noiembrie-2 decembrie 2012, are la bază datele provenite de la Centrul european pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) din Reading, Anglia.