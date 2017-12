Ploi, ninsori slabe şi vânt

Deşi „Zilele Babelor” au trecut şi putem spune că oficial am scăpat de iarnă, vremea rămâne capricioasă şi ne supără ba cu ninsori, ba cu ploi şi vânt. Potrivit Centrului de Meteorologie Regional Dobrogea, astăzi vremea va fi închisă şi se va răci faţă de ziua precedentă. Cerul va fi acoperit şi local vor fi precipitaţii predominant sub formă de ploaie. Izolat şi trecător vor fi posibile şi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Vântul va mai prezenta intensificări ziua, apoi va scădea treptat în intensitate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 şi 7 grade Celsius, iar cele minime între 0 şi 4 grade Celsius. Mâine, spun meteorologii, vremea va fi relativ normală termic în Dobrogea. Cerul va fi variabil, temporar mai noros şi pe arii restrânse vor fi precipitaţii predominant sub formă de ploaie. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări în zona costieră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 şi 10 grade Celsius, iar cele minime între 1 şi 4 grade Celsius. Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o informare potrivit căreia se vor semnala intensificări ale vântului în jumătatea de est a Munteniei, în sudul şi centrul Moldovei şi în Dobrogea, precum şi la munte, până luni seară. De asemenea, ANM a mai emis şi o avertizare de cod galben de furtună pentru litoral şi Delta Dunării, valabilă ieri, de la ora 14.25 până la ora 20.00. În acest interval, intensificările vântului au atins şi depăşit viteze de 60 - 80 km/h, la rafală.