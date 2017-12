Ploi şi temperaturi scăzute în toată ţara. Vezi până când!

Meteorologii au avertizat că până duminică după-amiază vor fi temperaturi scăzute şi ploi în toată ţara, cantităţile de apă putând depăşi, în unele zone, 40 de litri pe metru pătrat. Potrivit informării transmise de Administraţia Naţională de Meteorologie, valabilă de vineri, ora 14.00, până duminică, la aceeaşi oră, vor fi ploi în toate regiunile. Totodată, în toate regiunile ţării vor fi temperaturi scăzute. De asemenea, specialiștii de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea au transmis că în Dobrogea vom avea parte de vreme închisă, cu ploi, chiar și sub formă de aversă, iar temperaturile vor fi ceva mai scăzute decât în mod normal. Sâmbătă, 28 martie, la noi în județ vremea se menține în general închisă și va continua să se răcească. Cerul va fi mai mult noros și pe arii relativ extinse vor fi ploi, chiar și sub formă de aversă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 11 grade C, iar minimele se vor situa între 5 și 7 grade C. Duminică, 29 martie, vremea va fi rece pentru această dată. Cerul va fi temporar noros și, mai ales în timpul zilei, local va mai ploua slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 11 grade C, iar cele minime între 3 și 6 grade C.

Hidrologii au transmis o avertizare cod galben pentru râuri din judeţele Vâlcea, Gorj, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Ialomiţa, Braşov, Sibiu, Covasna, Buzău şi Vrancea, unde până luni după-amiază, 30 martie, se pot produce inundaţii locale.