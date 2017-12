Ploi și temperaturi sub 20 de grade Celsius

Toamna începe să își facă simțită prezența la noi în țară. Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a transmis o informare de ploi moderate şi însemnate cantitativ, valabilă până sâmbătă, 26 septembrie, la ora 15.00. În această perioadă, ploile vor cuprinde aproape toată România. În Dobrogea, sâmbătă, 26 septembrie, vremea se menţine caldă, cu cer temporar noros şi averse, potrivit specialiștilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 şi 29 de grade C. Duminică, 27 septembrie, deşi temperaturile vor fi ceva mai scăzute, vremea se menţine uşor mai caldă decât normele climatologice pentru această dată. Cerul va fi temporar noros şi pe arii relativ restrânse vor fi averse slabe. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări izolate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 şi 27 de grade C. Luni, 28 septembrie, vremea va continua să se răcească. Cerul va fi temporar noros şi pe arii relativ extinse vor fi ploi slabe. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 şi 22 de grade C, iar cele minime între 10 şi 15 de grade C.