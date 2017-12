Ploi şi vijelii, de astăzi până mâine la prânz

Se instalează din nou vremea urâtă! Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo de averse, descărcări electrice, vânt puternic și grindină. Informarea meteo intră în vigoare astăzi, de la ora 12.00, și este valabilă până mâine, tot la ora 12.00. În această după-amiază, vor fi perioade de timp cu instabilitate atmosferică accentuată îndeosebi în Moldova, Transilvania şi în zona Carpaţilor Orientali şi Meridionali. Începând din această seară şi până mâine dimineaţă, instabilitatea atmosferică se va semnala în jumătatea de sud a ţării. Vor fi averse ce vor avea şi caracter torenţial, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe arii restrânse vijelii şi căderi de grindină. Cantităţile de apă vor depăşi local 15 l/mp şi izolat 30 - 40 l/mp, potrivit ANM. Cu toate că vremea este instabilă și în Dobrogea, iar meteorologii nu exclud ploi însoțite de descărcări electrice, temperaturile rămân ridicate. Astăzi, spre exemplu, temperaturile maxime se vor situa între 26 și 29 de grade Celsius, iar cele minime între 16 și 20 de grade C. Mâine, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 28 de grade C, iar minimele între 14 și 19 grade C. De sâmbătă, însă, vremea va fi numai bună pentru plajă. Soarele va străluci nestingherit pe cer, fără să fie umbrit de vreun nor. Maximele vor fi cuprinse între 22 și 28 de grade C, iar minimele între 13 și 18 grade C.