Ploi torenţiale, descărcări electrice şi vânt. Vezi unde!

Ploi torenţiale, descărcări electrice şi vânt vor fi, până luni după-amiază, la munte, în vestul, sud-vestul şi centrul ţării şi, parţial, în restul teritoriului, potrivit unei informări transmise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Aversele vor avea, în unele zone, caracter torenţial, vântul va avea intensificări de scurtă durată, iar local vor fi condiţii de grindină, atenţionează meteorologii. Cantităţile de apă vor depăşi local 15-20 de litri pe metru pătrat şi izolat 30-40 de litri pe metru pătrat, în special în zonele montane, în Oltenia şi Transilvania. La Constanța, temperatura maximă va ajunge astăzi până la 23 de grade Celsius, în timp ce minimele se vor situa între 10 și 14 grade C, existând șanse de ploaie pe alocuri. Mâine, cerul va fi parțial noros, iar temperaturile maxime vor oscila între 19 și 23 de grade C, în timp ce minimele vor fi cuprinse între 10 și 13 grade C. Miercuri, temperaturile vor mai crește puțin, maximele ajungând până la 25 de grade C, iar cerul va fi parțial noros.