Ploieşteanu s-a lăsat de fumat

Gata cu viciul fumatului pentru Nelu Ploieşteanu! Maestrul muzicii lăutăreşti a jurat de pe patul de spital că nu mai pune ţigara în gură, vizibil speriat de înrăutăţirea recentă a stării sale de sănătate. Ploieşteanu este internat la Spitalul „Floreasca” din Capitală încă de luni seară, acuzând probleme respiratorii. Artistul trebuie să urmeze un tratament cu antibiotice timp de zece zile, iar cu acest prilej s-a luat o hotărâre importantă pentru sănătatea sa. „La început a fost vorba de o simplă viroză şi nu prea am luat-o în seamă. De Revelion am cântat în aer liber, am transpirat şi am ajuns să fac bronhopneumonie. N-am mai fumat deloc în ultimele zile şi nici nu o să mai fumez. Singurul lucru care mă bucură e că, de când s-a auzit că sunt în spital, au venit la mine toţi prietenii”, a mărturisit artistul, în vârstă de 63 de ani.